香港修改選制草案明一讀 煽惑他人不投票、投白票廢票違法

港府正就修改選制進行立法工作，「2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案」最快將在明日提交立法會一讀，特首林鄭月娥（見圖）今開記者會說明相關內容。（法新社）

2021/04/13 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府出手修改香港選舉制度，港府今（13）日公布修改後選舉制度草案，其中較值得關注的是，公開煽惑他人不投票、投白票或廢票，將被視為犯罪行為，最高可判刑3年；立法會地區直選議員剩20席，每選區選2席，每人1票。

綜合港媒報導，港府正就修改選制進行立法工作，「2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案」最快將在明日提交立法會一讀，草案相關內容已在官方網站公布，修訂涉及特首選委會、特首和立法會的選舉安排。

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該草案建議，立法會選舉於今年12月19日舉行，議員人數由現有70人增至90人，經選舉委員會選舉的議員占40人，功能團體選舉的議員占30人，一人一票選出的分區直選議員由35人減少至20人。

在地區直選方面，香港將由現有5個選區細分為10個選區，分別是港島2個、九龍3個、新界5個，採「雙議席單票制」，即每區2名直選議員，每位選民僅能選1名候選人，得票最多的2名候選人當選。

草案也建議修改現行的《選舉（舞弊及非法行為）條例》，新增2項違法行為，一是公開煽惑他人不投票、投白票或廢票，涉非法行為，二是故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票，涉舞弊行為。據港媒指出，前者最高刑罰可判囚3年。

在新選舉制度下，香港將新設候選人資格審查委員會（資審委），負責審查並確認選委會委員、特首和立法會議員候選人的資格，該委員會主席及成員均由特首委任。

香港特首林鄭月娥今在記者會上表示，資審委成員包括主要官員及有公信力的「社會人士」，她說，因資審委須審核包括特首候選人的資格，該「社會人士」必須為愛國者。

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