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    日決議排放福島核廢水入海 南韓政府遺憾︰敦促公開處理資訊

    南韓政府針對日本決定將福島核廢水排入大海表示「深表遺憾」，並將採取一切可行的相關措施保護該國公民安全。圖為福島第一核電站。（美聯社）

    南韓政府針對日本決定將福島核廢水排入大海表示「深表遺憾」，並將採取一切可行的相關措施保護該國公民安全。圖為福島第一核電站。（美聯社）

    2021/04/13 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日政府今天上午召開內閣會議，正式決定福島核一廠核廢水經稀釋後排放入海，預估於2022年開始執行流放計畫。對此，南韓政府回應，針對日本決定將福島核廢水排入大海表示「深表遺憾」，並稱將採取一切可行的相關措施保護該國公民的安全，敦促日本公開核廢水處理資訊。

    日本於2011年3月11日發生地震引起大海嘯，致使福島核電廠發生輻射外洩，東京電力公司灌入大量水冷卻反應爐，因此產生含有輻射物質的核廢水，預估核廢水的儲罐最快明年夏天將達到容量上限，日政府因此決議將執行核廢水稀釋後再排放入海，預計2022年開始，預計花費30年完成計畫。

    根據《韓聯社》報導，國務調整室室長主持人具潤哲緊急召開有關部門副部級會議，具潤哲會後表示，韓政府將敦促日本公開福島核廢水處理資訊，並針對處理措施進行科學驗證。

    具潤哲透露，將向日本轉達反對此次決議的韓國民意，並要求日方採取具體措施以確保南韓公民的安全、保障海洋環境不受污染等。

    南韓政府同時向國際原子能機構（IAEA）等國際相關組織，轉達韓國針對此事深感憂慮的立場，並要求國際社會對日本處理核廢水進行科學驗證。

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