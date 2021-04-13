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    《路透》成立170年 首位女性總編即將上任！

    加洛尼（Alessandra Galloni，左）將接任《路透》總編，成為170年老牌新聞社首位女性總編。（路透）

    加洛尼（Alessandra Galloni，左）將接任《路透》總編，成為170年老牌新聞社首位女性總編。（路透）

    2021/04/13 09:40

    〔即時新聞／綜合報導〕全球性通訊社《路透》的總編輯阿德勒（Stephen J. Adler），在任職10年後於本月退休，公司已拍定交由加洛尼（Alessandra Galloni）接任，讓這個成立170年的老牌新聞社迎來首位女性總編。

    據《路透》報導，出身義大利羅馬的加洛尼現年47歲，她先是在《路透》的義大利語部門工作，在獲得哈佛大學和倫敦政治經濟學院學位後轉至《華爾街日報》任職13年，2013年重返《路透》並陸續派駐英國倫敦、法國巴黎、羅馬，專門撰寫經濟和商業新聞稿。

    不難發現，加洛尼先後在《華爾街日報》和《路透》累積豐富的商業和政治新聞經驗，但接任總編的人選除了她之外，還包括《路透》的頂尖編輯蔡翔祁（Gina Chua）、羅賓遜（Simon Robinson），以及外部候選人──加拿大《環球郵報》的主編沃爾姆斯利（David Walmsley）、Quartz Media聯合執行長兼主編德萊尼（Kevin Delaney）等等，可以說是競爭非常激烈，加洛尼脫穎而出相當不簡單。

    目前派駐在倫敦的加洛尼，在公司內部被公認具有超凡魅力，對商業新聞懷有濃厚的興趣，她已向同儕說明，自己上任後的首要之務就是發展《路透》的數位和活動業務，加洛尼的接任案將於4月19日生效，管理全球200個地區的《路透》記者。

    不過，在現在這樣的時代，新聞社總編還必須關注營利方面的問題。在母公司湯森路透（Thomson Reuters Corp）年度總收入59億美元（約新台幣1680億元）中，《路透》大概佔了10％，雖然還算是有賺錢，但被評為拖累母公司的收入增長和利潤率。

    幸好，前身為湯森路透金融與風險事業部的路孚特（Refinitiv），在今年以270億美元（約新台幣7680億元）出售給倫敦證券交易所集團後，和《路透》簽約每年至少支付3.36億美元（約新台幣95.5億元）的價格以便取得新聞內容，直到2048年為止，這樣豐富的報酬讓其他媒體人士稱羨不已。

    路孚特目前已是《路透》最大客戶，因此加洛尼也強調，她上任後的重要任務之一就是和路孚特保持良好關係。除了《路透》之外，許多知名媒體也正在處理接班人問題，例如執行總編巴倫（Marty Baron）於2月退休的《華盛頓郵報》，《洛杉磯時報》的執行總編皮爾斯汀（Norman Pearlstine）則於去年12月辭職。

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