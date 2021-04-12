武漢肺炎》哥倫比亞足球隊太多人中鏢 聯賽被迫7打11

哥倫比亞「奧內格羅老鷹」足球隊因疫情只有7人上場，球員上場持「公平比賽」、「生命最重要」標語表達不滿。（圖擷取自AguilasDoradas推特）

2021/04/12 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家哥倫比亞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，職業足球隊「奧內格羅老鷹隊」（Águilas Doradas Rionegro）爆發疫情，有16個球員染疫，昨天（11日）比賽只有7人能上場，對陣敵隊11人。

根據《CNN》報導，奧內格羅老鷹隊有16球員測得為武肺陽性反應，另外還有7人傷病影響，昨天比賽只有7人能上場，對陣另一球隊博亞卡奇科足球俱樂部（Chico Boyacá FC）。

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賽前奧內格羅老鷹隊就以疫情因素、維護體育精神等理由，要求推遲比賽，但遭主辦方拒絕。根據國際足聯及該國聯賽規定，只要每隊至少有7人能上場，比賽就能繼續進行。

奧內格羅老鷹隊認為他們被迫以7人應戰，以避免缺賽導致主辦方嚴厲罰則。比賽開始前，該隊球員手持「公平比賽」、「生命最重要」等標語進場表達不滿，結果仍以3:0落敗。

根據世界實時統計數據（Worldometer），哥倫比亞昨天有1萬7483人確診，總確診人數累積至253萬6198人，造成6萬5889人死亡。

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