自家航艦遭美艦長翹腳監看 《環時》堅稱：美軍風格較散漫

美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」艦長、副艦長在外監看中航艦「遼寧號」照片曝光，艦長翹腳動作引發討論。（圖擷自美國海軍官網）

2021/04/12 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日在官網刊登出一張照片，只見2名美軍驅逐艦軍官悠閒看著不遠處的中國航空母艦「遼寧號」，美艦長翹腳一派輕鬆畫面引發討論，中國官媒《環球時報》稱：「美軍工作風格比較散漫」。

美國海軍近日發布一張照片，照片寫道「馬斯廷號」驅逐艦（USS Mustin）的指揮官布里格斯中校（Robert Briggs），以及斯萊中校（Richard Slye），正在導航室裡監測水面接觸情況，而不遠處的這艘航艦甲板上的艦載機、舷號「16」清晰可見，正是中國航空母艦「遼寧號」，艦長布里格斯中校蹺腳監看中航艦畫面引發討論。

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中國官媒《環球時報》刊文「美艦近距拍攝中國航母，意欲何為？」表示，海軍艦艇的安全距離並沒有一個公認的定論，最關鍵因素是「兩艘艦艇的狀態和當時海況」，在當時海況條件下兩艘船可以各自採取措施，能避免緊迫局面的發生就是安全距離，而小於0.5海里的時候就容易發生誤判，一般來說危險接近是指鏈，兩艦大概僅距2-300公尺距離。

《環時》認為，從美軍發布的照片​​來看，單對艦艇操作而言，這種距離在「正常範圍」，不屬於危險接近，但若當時遼寧艦正在進行訓練、演習，有實際使用武器的科目，就會很危險。

至於美驅逐艦長翹腳動作引發討論，《環時》堅稱，美軍工作風格比較散漫，這個蹺腿的動作是否具有挑釁意味，還要看是刻意為之還是隨意而為，不過《環時》引述眾多專家說法都坦承，美軍此時發布這張照片意圖明顯，顯示出美國對抗中國的決心，認為這張照片拍攝地點在菲律賓海，最近美菲即將舉行軍演，美軍在社交媒體發布照片某種程度上在提醒相關區域國家與美國軍事上協調合作的重要性。

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