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    佛洛伊德案還未落幕 美又傳非裔遭警槍擊身亡引爆逾百民眾示威

    明尼蘇達州布魯克林中心一起黑人遭警槍擊身亡的案件，抗議群眾事發後隨即聚集現場，為死者致哀。（法新社）

    明尼蘇達州布魯克林中心一起黑人遭警槍擊身亡的案件，抗議群眾事發後隨即聚集現場，為死者致哀。（法新社）

    2021/04/12 18:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年5月遭警過度執法致死，引爆種族歧視示威浪潮，該案目前還處在審訊階段，沒想到近日又傳一名黑人通緝犯遭警槍擊後身亡，引發逾百民眾不滿上街抗議，最後更上演警民衝突。

    綜合外媒報導，明尼蘇達州警方發聲明指出，當地時間週日下午2點左右（台灣時間12日清晨2點），警方在亨內平縣（Hennepin）的布魯克林中心（Brooklyn Center）攔查一名違反交通規則的20歲非裔駕駛萊特（Daunte Wright），發現對方竟是通緝犯。準備施行拘捕動作時，對方欲駕車逃逸，一名警員拔槍朝嫌犯車輛射擊並擊中該嫌，最後涉事車輛逃離幾條街後撞上另外一部車，警方趕到時發現嫌犯已經氣絕。

    另外涉事車輛還有一名女乘客，據信是嫌犯的女友，事發當下雖有受傷但無生命危險。

    整起事發經過被附近一名女子漢森（Carolyn Hanson）目擊，稱當時看到警方從涉事車輛內拖出一名男子並施以CPR，另外還有一名身上有血的女乘客從車上下來。

    事後現場聚集了100多人圍觀，萊特的母親凱蒂（Katie Wright）難過表示兒子年紀輕輕，不應該被這樣開槍殺害。去年才剛發生佛洛伊德案，現在又有非裔遭警槍擊，現場開始傳出抗議聲，有人舉起「還佛洛伊德公道」、「黑人的命也是命」等標語；抗議人潮越來越多，最後數百名抗議民眾遊行到布魯克林中心警察大樓示威，還向警員和警車扔擲石頭，警方則是發射橡膠子彈、催淚彈和閃光彈驅離群眾。

    當局表示，警員隨身會配備密錄器，相信執法過程中有啟動，目前已要求明尼蘇達州刑事調查部門跟進。明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）事後在推特上表示關注此事，並向死者家人致哀；布魯克林中心市長埃利奧特（Mike Elliott）則宣布實施從12日清晨1點至6點（台灣時間下午1點至6點）的宵禁，聲稱希望民眾能夠平安回家。

    明尼蘇達州公共安全局局長哈靈頓（John Harrington）表示，抗議群眾約莫在清晨1點15分（台灣時間下午1點15分）左右離開布魯克林中心警察大樓。

    抗議民眾與警方對峙。（美聯社）

    抗議民眾與警方對峙。（美聯社）

    逾百名抗議民眾上街抗議警方過度執法。（法新社）

    逾百名抗議民眾上街抗議警方過度執法。（法新社）

    逾百名抗議民眾上街抗議警方過度執法。（法新社）

    逾百名抗議民眾上街抗議警方過度執法。（法新社）

    逾百名抗議民眾上街抗議警方過度執法。（路透）

    逾百名抗議民眾上街抗議警方過度執法。（路透）

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