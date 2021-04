佛洛伊德案還未落幕 美又傳非裔遭警槍擊身亡引爆逾百民眾示威

2021/04/12 18:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)去年5月遭警過度執法致死,引爆種族歧視示威浪潮,該案目前還處在審訊階段,沒想到近日又傳一名黑人通緝犯遭警槍擊後身亡,引發逾百民眾不滿上街抗議,最後更上演警民衝突。

綜合外媒報導,明尼蘇達州警方發聲明指出,當地時間週日下午2點左右(台灣時間12日清晨2點),警方在亨內平縣(Hennepin)的布魯克林中心(Brooklyn Center)攔查一名違反交通規則的20歲非裔駕駛萊特(Daunte Wright),發現對方竟是通緝犯。準備施行拘捕動作時,對方欲駕車逃逸,一名警員拔槍朝嫌犯車輛射擊並擊中該嫌,最後涉事車輛逃離幾條街後撞上另外一部車,警方趕到時發現嫌犯已經氣絕。

請繼續往下閱讀...

另外涉事車輛還有一名女乘客,據信是嫌犯的女友,事發當下雖有受傷但無生命危險。

整起事發經過被附近一名女子漢森(Carolyn Hanson)目擊,稱當時看到警方從涉事車輛內拖出一名男子並施以CPR,另外還有一名身上有血的女乘客從車上下來。

事後現場聚集了100多人圍觀,萊特的母親凱蒂(Katie Wright)難過表示兒子年紀輕輕,不應該被這樣開槍殺害。去年才剛發生佛洛伊德案,現在又有非裔遭警槍擊,現場開始傳出抗議聲,有人舉起「還佛洛伊德公道」、「黑人的命也是命」等標語;抗議人潮越來越多,最後數百名抗議民眾遊行到布魯克林中心警察大樓示威,還向警員和警車扔擲石頭,警方則是發射橡膠子彈、催淚彈和閃光彈驅離群眾。

當局表示,警員隨身會配備密錄器,相信執法過程中有啟動,目前已要求明尼蘇達州刑事調查部門跟進。明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)事後在推特上表示關注此事,並向死者家人致哀;布魯克林中心市長埃利奧特(Mike Elliott)則宣布實施從12日清晨1點至6點(台灣時間下午1點至6點)的宵禁,聲稱希望民眾能夠平安回家。

明尼蘇達州公共安全局局長哈靈頓(John Harrington)表示,抗議群眾約莫在清晨1點15分(台灣時間下午1點15分)左右離開布魯克林中心警察大樓。

I am closely monitoring the situation in Brooklyn Center. Gwen and I are praying for Daunte Wright’s family as our state mourns another life of a Black man taken by law enforcement.

We are continuing to monitor the situation. As Mayor, I am imposing a curfew in the City Of Brooklyn Center. The curfew will be in place until 6am on Monday April 12, 2021. We want to make sure everyone is safe. Please be safe and please go home. pic.twitter.com/bJYGCE5GaW