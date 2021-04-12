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    衛星直擊聖文森火山爆發後景象 上萬人從危險區域撤離

    「行星實驗室」的衛星捕捉到蘇弗里耶爾火山爆發，噴出大量火山灰。（美聯社）

    「行星實驗室」的衛星捕捉到蘇弗里耶爾火山爆發，噴出大量火山灰。（美聯社）

    2021/04/12 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦聖文森及格瑞那丁的蘇弗里耶爾火山（La Soufrière volcano）在當地時間9日爆發，聖文森本島大部分地區都被火山灰覆蓋，當地已有超過1萬人從危險區域撤離，目前則面臨火山灰所帶來的大規模停電問題。另外，美國地球觀測企業「行星實驗室」的衛星也捕捉到蘇弗里耶爾火山爆發後空拍照，只見大片火山灰幾乎將聖文森本島全數覆蓋。

    綜合外媒報導，由於大面積火山灰覆蓋，聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，由於火山灰及煙塵在大氣中流動，該國機場已關閉，聖文森本島目前也面臨斷水斷電之苦，大批民眾也從危險區域中撤離，在面對艱困災變的狀況下，所幸此次事件並沒有造成傷亡。而在美東時間週日中午12點左右，電力供給已陸續恢復。包括安地塔及巴布達、蓋亞那等國，都已提議聖文森及格瑞那丁運送救援物資，並向聖國避難民眾開放邊境。

    聖文森及格瑞那丁國家緊急管理組織（NEMO）提醒，由於火山灰影響，空氣中會瀰漫著強烈的硫磺氣味，呼籲民眾採取必要的預防措施，並建議患有呼吸系統疾病的民眾要特別留意。而目前火山灰也向周邊國家擴散，位於聖文森及格瑞那丁西方的巴貝多（Barbados）已有部分區域被火山灰覆蓋。

    蘇弗里耶爾火山所在的聖文森本島，被大量火山灰覆蓋。（美聯社）

    蘇弗里耶爾火山所在的聖文森本島，被大量火山灰覆蓋。（美聯社）

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