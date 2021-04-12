急了！中國疫苗保護率低被戳破 中媒催促加速衝關WHO推薦名單

中國官媒要官方加速將疫苗衝關進入世衛推薦名單。（路透）

2021/04/12 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國疾控中心主任高福在一項演講中，自承中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗保護率低，引發外界重大關注，直剉中國力展中的「疫苗外交」，事實上，截至目前，中國疫苗尚未進入世界衛生組織（WHO）的疫苗推薦名單，也就是，中國疫苗效率尚未獲得世衛認可，中國激進派官媒就急發社論，要中國官方加速推動中國疫苗進入WHO的推薦名單。

綜合媒體報導，高福是4月10日在成都召開的全國疫苗與健康大會上指出，中國現有新冠疫苗有缺點，保護效率不高，這個訊息立即被各媒體廣泛報導，不過，高福在11日的《環球時報》採訪中，隨即否認這項說法，他指「這完全是誤解」，稱他提出的是「科學思考」，指如果要提高疫苗有效率問題，可以通過優化接種程序和採用不同技術路線序貫接種來進一步提升。

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不過，高福的否認說法，只在環時的報導中，中國其他官媒一字未提相關訊息，反而是同步釋出糾正強制民眾接種疫苗的不當作法。

同一天，《環球時報》即發表社論，指控美國很可能把接種疫苗當成武器，對其他國家採取不公平的做法，更控美國抗疫「表現相當自私，其國內接種疫苗之快和對外輸出疫苗的吝嗇形成令人咋舌的反差」；還擔心美國可能會用疫苗高接種率推動「疫苗護照」，不利他國。

環時認為，要加速中國疫苗接種率，才擁有抗疫下一階段與美國開展博弈資本，；更要「要加快推動中國幾款疫苗進入世界衛生組織推薦疫苗的名單」，以牽制美國。

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