衛報評論：美中俄3強鼎立 歐威爾《1984》成真

衛報專欄作家提斯道爾指出，現今美中俄3強鼎立，宛如歐威爾《1984》描述的世界。圖為習近平與普廷2019年6月在聖彼得堡國際經濟論壇會晤。（路透檔案照）

2021/04/11 21:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》專欄作家提斯道爾（Simon Tisdall）11日撰文道，英國作家喬治．歐威爾在1949年發行的反烏托邦小說《1984》，描寫未來世界被3大敵對國家瓜分－大洋國（Oceania）、歐亞（Eurasia）和東亞（Eastasia），此一設定當時稍嫌稚嫩，因為蘇聯後來垮台，中國尚待發展，美國則成為全球霸主，但隨著美、中、俄如今3強鼎立，2021年可謂「新1984」。

提斯道爾在題為「中國vs俄國vs美國：歐威爾《1984》在2021年成真？」一文中指出，中俄兩國關係愈發親密，其近期針對台灣周邊和烏克蘭東部的軍事行動，有完全相同、互相強化之效，就是向未經考驗的美國拜登政府發起挑戰。中俄結盟對抗美國乃意料之中，因為當前世界情勢不容許一個超級強國主宰另外兩國。既然尼克森曾在1972年「聯中制蘇」，美國未來或許也會「聯俄抗中」。

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針對中國人民解放軍軍機3日起連9天擾台，提斯道爾分析，原因之一可能是國家主席習近平為了轉移國內問題，包括他正面臨中國共產黨內部挑戰，甚至不能排除他有意在今年7月中共建黨100週年前吞併台灣。至於俄國重新在烏克蘭東部增兵，他舉出多個原因，包括總統普廷有意力阻烏克蘭武力重奪烏東親俄地區控制權，或普廷刻意逼迫基輔當局破壞明斯克和平協議，而可能性最大的理由，同樣是面臨國內問題。

提斯道爾指出，台灣是習近平確定個人歷史地位的最後一塊拼圖，台灣雖矢言力抗到底，但無法單獨取勝，只有美國能夠阻擋中共對台野心。對於拜登和其他西方國家而言，「歐威爾惡夢」將是俄中兩國同時朝烏克蘭和台灣發動入侵戰爭。

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