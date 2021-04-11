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    英男電影院撿手機 竟遭電動椅夾死

    英國伯明罕Vue影城於2018年發生一起電動椅夾死男子的死亡意外，目前影城管理方已認罪，全案將於7月20日宣判。（歐新社）

    英國伯明罕Vue影城於2018年發生一起電動椅夾死男子的死亡意外，目前影城管理方已認罪，全案將於7月20日宣判。（歐新社）

    2021/04/11 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕英國伯明罕（Birmingham）一名24歲的年輕爸爸，在電影散場時想彎腰撿手機，未料頭部竟遭電動躺椅的腳踏板卡住，送醫1週後仍宣告不治，本月6日法院正式開庭審理此案，事發影城管理方當庭認罪，全案將於7月20日宣判。

    綜合外媒報導，2018年3月9日，24歲的年輕爸爸拉菲克（Ateeq Rafiq）和妻子莎達爾（Ayesha Sardar） 至伯明罕星城休閒中心（Star City Entertainment Complex）的Vue影城看電影，拉菲克特別購買了「黃金級」（Gold Class）的電影票。

    報導指出，本來買了電動椅是想好好享受，未料電影散場時，拉菲克發現手機和鎖匙不小心掉到椅子下面，便彎腰伸手在座椅下方找尋，但此時電動座椅的腳踏板突然收起，緊夾住拉菲克的頸部，妻子用力想撥開腳踏板沒成功，趕緊呼救。

    報導提到，工作人員整整花了15分鐘仍未救出拉菲克，最後只好使用破壞器材才成功將他救出，未料他脫困後不久就臉色發黑昏迷，緊急送醫治療1週後仍宣告不治，留下妻子和年僅2歲的女兒。Vue影城當時即承諾將全力配合警方調查，並協助家屬治喪事宜。

    報導也說，英國法院於本月6日正式開庭審理此案，根據英國健康安全委員會（HSE）調查，因為電動座椅少了1根鐵條，導致拉菲克遭夾時頸部承重750公斤，Vue影城管理方當庭承認法院的指控，包含「未能確保死者健康和安全」及「未對電動椅作適當使用風險評估」，全案將於7月20日宣判。

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