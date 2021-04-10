知名美妝品牌推環保紙瓶 消費者剪開驚見塑膠瓶

韓國美妝品牌Innisfree推出了一個「Hello. I 'm a Paper Bottle」（嗨，我是紙做的瓶子）的精華潔面液產品，但消費者買回去後剪開包裝，發現裡面竟是個塑膠瓶，照片上傳至臉書社團，引起廣泛討論。（圖擷取自「Teresa Anderson」推特）

2021/04/10 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕韓國美妝品牌Innisfree推出了一個「Hello. I 'm a Paper Bottle」（嗨，我是紙做的瓶子）的精華潔面液產品，但消費者買回去後剪開包裝，發現裡面竟是個塑膠瓶，照片上傳至臉書社團，引起廣泛討論。

綜合外媒報導，1名消費者在臉書分享著，被紙包裹塑膠產品的照片，並表示「當發現紙瓶產品裡面是塑膠瓶，我感覺被欺騙了」，並以漂綠（Greenwashing）為由，提訴到消費者中心；漂綠一詞，意為一家公司以行動宣示自身對環境保護的付出但實際上卻是反其道而行。

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對此，韓國美妝品牌Innisfree發表聲明，「這款包裝的確誤導消費者，為此感到抱歉」，並解釋到紙做的僅為瓶裝周圍的包裝，也補充「包裝上有教消費者如何去回收利用，且這樣包裝還是比傳統塑膠瓶，減少使用51.8%塑料」

不過，該名消費者認為Innisfree道歉毫無誠意，並認為它們應該稱之為「半塑」，不能直接寫上紙瓶子。

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