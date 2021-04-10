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    緬甸軍政府斷網路 示威者轉用「這招」突圍反抗

    緬甸軍政府不斷打壓新聞自由，不惜斷網、降低流量阻止民眾以網路傳遞訊息。圖為緬甸示威人士今天拿著布條上街抗議。（法新社）

    緬甸軍政府不斷打壓新聞自由，不惜斷網、降低流量阻止民眾以網路傳遞訊息。圖為緬甸示威人士今天拿著布條上街抗議。（法新社）

    2021/04/10 21:04

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府日前不斷打壓新聞自由，不惜以斷網、降低流量等方式，阻止民眾以網路傳遞訊息。緬甸示威人士因此轉以傳統的「紙媒」將資訊傳遞出去，繼續反抗軍事政變，爭取民主。

    據獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）報導，這些刊物在3月底陸續出現，多半是由緬甸學運人士發行，刊物名稱包括「Towards」、「Molotov」、「The Voice of Spring」和「Milestone of Spring」。其中，第一個出現的刊物是「Towards」，它是一本7頁的雜誌，內容有新聞、文章和詩集，由大學學生聯盟（University Students' Union）的社員和前社員共同製作。

    據報導，有傳言指出，軍政府預計將剩下的網路關閉，也因此，印刷刊物在緬甸更為重要。一名學生聯盟的前社員說，「要連接到網路開始變得困難，而媒體也都受到限制，因此在這個狀況，我們必須遵循『老式方法』。」

    據報導，「Molotov」在4月1日開始發行，名稱取自在抗議活動中，用來擊退武裝部隊鎮壓和平集會時的「汽油彈」；至於「The Voice of Spring」則是4月5日開始發行，內容提供當日新聞給讀者，不只有印刷紙本，同時也會發布簡訊，內容同時公布在臉書上。

    「Towards」和「Molotov」發行者說，他們的刊物主要在緬甸最大城市仰光發行，不過在戒嚴的鄉村地區，同樣可以拿到這些刊物。這群出版刊物的年輕學運人士，在緬甸街道和市場派發刊物，他們說，「目標是讓公眾了解和參與，並分享抵抗軍政府的方式。」

    年輕學運人士在緬甸街道和市場派發刊物，他們說，「目標是讓公眾了解和參與，並分享抵抗軍政府的方式。」（圖擷取自推特）

    年輕學運人士在緬甸街道和市場派發刊物，他們說，「目標是讓公眾了解和參與，並分享抵抗軍政府的方式。」（圖擷取自推特）

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