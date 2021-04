緬甸軍政府斷網路 示威者轉用「這招」突圍反抗

2021/04/10 21:04

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸軍政府日前不斷打壓新聞自由,不惜以斷網、降低流量等方式,阻止民眾以網路傳遞訊息。緬甸示威人士因此轉以傳統的「紙媒」將資訊傳遞出去,繼續反抗軍事政變,爭取民主。

據獨立媒體《今日緬甸》(Myanmar Now)報導,這些刊物在3月底陸續出現,多半是由緬甸學運人士發行,刊物名稱包括「Towards」、「Molotov」、「The Voice of Spring」和「Milestone of Spring」。其中,第一個出現的刊物是「Towards」,它是一本7頁的雜誌,內容有新聞、文章和詩集,由大學學生聯盟(University Students' Union)的社員和前社員共同製作。

據報導,有傳言指出,軍政府預計將剩下的網路關閉,也因此,印刷刊物在緬甸更為重要。一名學生聯盟的前社員說,「要連接到網路開始變得困難,而媒體也都受到限制,因此在這個狀況,我們必須遵循『老式方法』。」

據報導,「Molotov」在4月1日開始發行,名稱取自在抗議活動中,用來擊退武裝部隊鎮壓和平集會時的「汽油彈」;至於「The Voice of Spring」則是4月5日開始發行,內容提供當日新聞給讀者,不只有印刷紙本,同時也會發布簡訊,內容同時公布在臉書上。

「Towards」和「Molotov」發行者說,他們的刊物主要在緬甸最大城市仰光發行,不過在戒嚴的鄉村地區,同樣可以拿到這些刊物。這群出版刊物的年輕學運人士,在緬甸街道和市場派發刊物,他們說,「目標是讓公眾了解和參與,並分享抵抗軍政府的方式。」

As SAC cut off the internet connections, students' unions in Yangon made journal of latest news released it online and also delivered it to the citizens to reach the latest news to the citizens. They said they will release it twice a week.#WhatsHappeningInMyanmar#Apr6Coup pic.twitter.com/B6E0Q9fIMD