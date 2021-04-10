糗大！《印度快報》用錯照片 俄國總統普廷慘淪性侵犯

《印度快報》在近日1則報導性侵犯的新聞中，錯用了俄國總統普廷（見圖）的照片。（圖取自印度快報Twitter）

2021/04/10 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度主要紙媒之一《印度快報》（The Indian Express）是1份英語日報，在印度9個主要城市發行，不料卻在近日1則報導性侵犯的新聞中，錯用了俄國總統普廷（Vladimir Putin）的照片。

印度國內讀者與國際媒體發現，《印度快報》4月7日紙本新聞的其中一版，孟買28歲記者海爾瑪斯（Varun Hiremath）被控性侵，德里高等法院對他發出了禁止保釋的逮捕令，將他帶回調查，但報紙上刊出的照片不是嫌犯，而是面露微笑的俄國總統普廷。

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消息曝光後，《印度快報》透過官方推特帳號發表聲明，稱這則新聞的網路版本照片並未誤植，然而紙本新聞卻因技術錯誤將俄國總統普廷的照片印上去了，《印度快報》願意對此致上誠摯的歉意，為造成任何紛擾感到抱歉，而相關必要的後續處理流程正在進行中。

許多印度網友認為這起事件相當荒謬，「怎麼會把別的國家元首的照片誤用了呢」、「希望普廷沒有看見」、「嚇到我了，還以為發生了什麼事情」，但也有網友認為無傷大雅，聲稱「這則新聞因為普廷，我把它確實看完了」、「這張照片配這篇新聞，真是有趣」、「沒什麼啦，只是用錯（照片）」。

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