搖晃好幾秒！ 印尼爪哇外海發生規模6強震

〔即時新聞/綜合報導〕印尼爪哇外海今(10)日稍早發生規模6的地震,搖晃持續約4至5秒鐘,不少民眾嚇得跑到大街上避難。

「歐洲-地中海地震中心」(EMSC-CSEM)指出,印尼爪哇外海於當地時間下午2時發生規模6強震(由6.1降至6),地震深度為85公里,有民眾拍下地震發生時影片,指出當下搖晃了好秒鐘,不少民眾也嚇得急忙跑到大街上避難。

強烈搖晃的地震也導致許多民眾住家、大樓的牆壁出現龜裂的情況。目前暫無重大災情傳出。

The earthquake scared many people, rushing in the streets. Stay safe Picture from a LastQuake user 60km from epicenter pic.twitter.com/wYY7leHm6Q