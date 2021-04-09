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    舉國哀傷！白金漢宮下半旗 民眾湧入哀悼菲利普親王

    英國民間哀傷不已，許多民眾聞訊後紛紛捧著花束前往白金漢宮致哀。（美聯社）

    英國民間哀傷不已，許多民眾聞訊後紛紛捧著花束前往白金漢宮致哀。（美聯社）

    2021/04/09 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕英國白金漢宮證實，菲利普親王（Prince Philip）今（9日）在溫莎堡安詳逝世，享耆壽99歲，英國白金漢宮下半旗，當地民眾湧入宮前廣場獻花致哀，不少人當場相擁落淚，英相強森（Boris Johnson）也表達哀悼。

    英國皇家官網指出，女王伊莉莎白二世深愛的丈夫、愛丁堡公爵菲利普親王在格林威治時間9日上午於溫莎堡安詳逝世，生前最後一段時光與伊莉莎白二世度過，王室對此萬分悲痛，進一步的消息將擇時對外發布。

    消息一出震驚國際社會，英國民間更是哀傷不已，許多民眾聞訊後紛紛捧著花束前往白金漢宮致哀，眾人將花束排在白金漢宮的外牆邊，並擺了一面英國國旗，低頭致哀、相擁而泣，倫敦當地的電子廣告螢幕也立刻換上了致哀影片，舉國哀悼這位在在英國史上服務最久的王室成員。

    根據《英國廣播公司》（BBC）報導，英國首相強森在唐寧街對菲利普親王致敬，「作為一個國家和一個王國，我們感謝他生前出色的表現」，強森肯定菲利普親王是使君主立憲達到平衡的關鍵角色，也大力支持女王的政務，這將被世人們銘記在心，最後，強森為英國王室的損失表達哀悼之意。

    當地民眾湧入宮前廣場獻花致哀，不少人當場相擁落淚。（路透）

    當地民眾湧入宮前廣場獻花致哀，不少人當場相擁落淚。（路透）

    英國白金漢宮下半旗。（路透）

    英國白金漢宮下半旗。（路透）

    倫敦當地的電子廣告螢幕也立刻換上了致哀影片。（法新社）

    倫敦當地的電子廣告螢幕也立刻換上了致哀影片。（法新社）

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