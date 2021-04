推特推出「奶茶聯盟」表情符號 趙立堅氣噗噗：堅決反對

2021/04/09 22:04

〔即時新聞/綜合報導〕社群媒體推特昨(8)日推出「奶茶聯盟」(#MilkTeaAlliance)表情符號(emoji),以慶祝「奶茶聯盟成立一周年」。中國外交部發言人趙立堅對此表示,「我們堅決反對。」

推特公共政策團隊昨天發布推文說,奶茶聯盟是一個網上團結聯盟,2020年4月以Twitter迷因(meme)的形式誕生,在港台泰緬及全球社會運動者和公民的帶領下,成為一場全球民主派運動。而自昨日起,當用戶在推特發文時,不論輸入「#milkalliance」、「#nnevvy」,或者中文繁體字、中文簡體字、韓文、緬甸文、泰文的「#奶茶聯盟」,都會出現推特特地設計的專屬圖案。

對此,中國外交部發言人趙立堅在昨日與今(9)日主持的「例行記者會」上,都被問到,中方對於「推特推出『奶茶聯盟』表情符號」的舉動,有何評論。趙立堅說,這個所謂的組織(指奶茶聯盟)一貫持反華立場,充滿對中國的偏見,不時就涉華問題發出一些雜音噪音,「我們對此堅決反對。」

趙立堅補充,網絡(路)謠言、虛假信息、色情暴恐等是網絡公害,網絡空間並不是法外之地,所有社交媒體的管理運營商,都有責任打擊這些網上非法信息。

????Today we are launching an emoji for the #MilkTeaAlliance, an online solidarity alliance first started in April 2020 as a Twitter meme which has grown into a global pro-democracy movement led by activists and concerned citizens in ???????????????????????????????? and around the world.