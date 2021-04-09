推特推出「奶茶聯盟」表情符號 趙立堅氣噗噗：堅決反對

社群媒體推特推出「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）表情符號（emoji），以慶祝「奶茶聯盟成立一周年」，中國外交部發言人趙立堅對此表示，「我們堅決反對。」（法新社資料照）

2021/04/09 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體推特昨（8）日推出「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）表情符號（emoji），以慶祝「奶茶聯盟成立一周年」。中國外交部發言人趙立堅對此表示，「我們堅決反對。」

推特公共政策團隊昨天發布推文說，奶茶聯盟是一個網上團結聯盟，2020年4月以Twitter迷因（meme）的形式誕生，在港台泰緬及全球社會運動者和公民的帶領下，成為一場全球民主派運動。而自昨日起，當用戶在推特發文時，不論輸入「#milkalliance」、「#nnevvy」，或者中文繁體字、中文簡體字、韓文、緬甸文、泰文的「#奶茶聯盟」，都會出現推特特地設計的專屬圖案。

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對此，中國外交部發言人趙立堅在昨日與今（9）日主持的「例行記者會」上，都被問到，中方對於「推特推出『奶茶聯盟』表情符號」的舉動，有何評論。趙立堅說，這個所謂的組織（指奶茶聯盟）一貫持反華立場，充滿對中國的偏見，不時就涉華問題發出一些雜音噪音，「我們對此堅決反對。」

趙立堅補充，網絡（路）謠言、虛假信息、色情暴恐等是網絡公害，網絡空間並不是法外之地，所有社交媒體的管理運營商，都有責任打擊這些網上非法信息。

????Today we are launching an emoji for the #MilkTeaAlliance, an online solidarity alliance first started in April 2020 as a Twitter meme which has grown into a global pro-democracy movement led by activists and concerned citizens in ???????????????????????????????? and around the world. — Twitter Public Policy （@Policy） April 8, 2021

推特8日推出「奶茶聯盟」表情符號（emoji）以慶祝「奶茶聯盟成立一周年」。（圖擷取自推特）

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