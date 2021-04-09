美國AZ疫苗庫存2000多萬劑 國內呼籲全捐出去

美國現有的阿斯特捷利康（AZ）新型冠狀病毒疫苗庫存超過2000萬劑，部分專家表示乾脆全部對外捐出。（美聯社）

2021/04/09 19:55

〔中央社〕牽扯血栓問題的阿斯特捷利康（AstraZeneca）新型冠狀病毒疫苗，美國庫存超過2000萬劑，部分專家表示乾脆全部對外捐出。

美國媒體報導，阿斯特捷利康公司尚未向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請批准緊急使用，AZ疫苗除在海外面臨安全質疑，在美國也被監督機關拿放大鏡檢視；美國有關單位先前已批評阿斯特捷利康在疫苗臨床試驗期間的疏失，以及只公布片面數據。

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目前美國國內正在接種的是其他3款已獲授權的疫苗，目前施打的速度為每天300萬劑，到8月前還能額外再收到好幾億劑，使得要如何處理AZ疫苗庫存成為拜登政府一大難題。知情人士透露，美國共訂購8000萬到9000萬劑之間的AZ疫苗，目前已有2000多萬劑庫存。

當過歐巴馬政府時期高階衛生政策顧問、也任職過拜登交接團隊時防疫顧問委員會的易曼紐醫師（Zeke Emanuel）說：「把它們全都捐掉，隨著授權審核還在進行，我們國內的疫苗量已飽和，根本永遠都用不上。」

同樣任職過拜登交接團隊防疫顧問委員會的醫師剛德（Celine Gounder）也同意，等FDA核准使用授權後就把AZ疫苗捐出，「我們疫苗已經夠了，甚至連嬌生疫苗（J&J）都不需要。」嬌生是第3款在美批准使用的疫苗，前兩款是輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗與莫德納（Moderna）。

歐盟藥品管理局（EMA）昨天做出結論，確認血栓應列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用，但強調施打疫苗的益處仍大過風險。

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