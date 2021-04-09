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    聯合國英籍使團官員性侵未成年少女竟無罪 女權組織批：英國淪笑柄

    聯合國英籍使團官員性侵1名剛果民主共和國未成年少女，受害人家屬提出訴訟後，卻未受到英國當局關注，使當事人逃過一劫。此事件近期引起國際人權組織與民眾關注。（法新社）

    聯合國英籍使團官員性侵1名剛果民主共和國未成年少女，受害人家屬提出訴訟後，卻未受到英國當局關注，使當事人逃過一劫。此事件近期引起國際人權組織與民眾關注。（法新社）

    2021/04/09 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國英國籍使團官員性侵一名剛果民主共和國未成年少女，受害人家屬提出訴訟後，卻未受到英國當局關注，當事人因此逃過一劫。此事件近期再度引發討論，並得到國際人權組織與民眾關注，「長期自稱領導全球國際援助的英國，變成了笑柄」。

    根據《每日郵報》報導，1名英籍男性使團官員在2017年駐非洲特派團工作時，以3600英鎊（約新台幣14萬）及其他物品交換與一名未成年少女發生性行為，當時受害者母親向剛果當地政府申訴，卻未得到回應，因此聯繫聯合國代表團。

    聯合國內部監督單位（OIOS）立即針對指控展開調查，而數個月後確認此申訴有效，被指控的工作人員與女孩父母達成5000美元封口協議，聯合國當下解雇男性工作人員，同時告知英國駐紐約的聯合國代表團。代表團於2018年將此案轉給國家犯罪局，但負責此案的檢察官認為證據存在許多矛盾之處，未達舉證標準，且在剛果進行調查是有困難度，因此並未持續調查。

    英媒指出，英國國家犯罪局（NCA）事實上擁有廣泛的權力來調查和起訴英國公民在海外所犯的性犯罪。

    女權組織「藍色密碼」（Code Blue）發言人達諾芬（Paula Donovan）表示，「英國精心策畫的公關活動及拍照機會，對於真正遭性侵受創、被行賄封口的孩子沒有任何幫助。」她同時感嘆，政府認為社會大眾永遠不會知道，所以才選擇「閉門調查，甚至連派遣1名官員去調查都沒有，長期自稱領導全球國際援助的英國，似乎變成了笑柄。」

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