AZ頻出包 香港醫藥專家建議改用嬌生疫苗

南安普敦大學研究人員以圖片呈現細胞接觸到AZ疫苗的反應。（路透）

2021/04/08 23:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲藥品管理局（EMA）證實阿斯特捷利康（AstraZeneca）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫苗與血栓的關聯後，香港兩名醫學專家8日呼籲，改用單劑就有72%保護力的美國嬌生公司（Johnson & Johnson）疫苗，取代AZ疫苗。

「AZ疫苗，不是很好的選擇」

「南華早報」與香港電台8日報導，香港政府的新冠病毒疫情專家顧問、中文大學呼吸道醫學講座教授許樹昌8日在香港電台節目上表示，鑑於歐洲有關當局公佈AZ疫苗可能與罕見的血栓有關聯，他個人建議香港不應購入AZ疫苗。他說，AZ疫苗對南非變種病毒保護率低，又有血栓風險，「不是很好的選擇」，他也不建議讓長者接種，認為「是自找麻煩」。

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香港政府已預購750萬劑AZ疫苗，預計今年第二季分批運抵。許樹昌說，目前變種病毒尚未進入香港社區，目前使用的兩款疫苗已能發揮效用，且一些藥廠正在研究第二代疫苗，對變種病毒有更好防護力，香港應該集中資源，購買對變種病毒防護力更好的第二代疫苗；以現貨而言，嬌生疫苗「會是很好的選擇」。

另一名專家、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，為了避免違約，他建議另一種作法是港府將AZ疫苗採購量減少一半，同時考慮採購其他藥廠疫苗。

他說，即使僅有最低的可能性會發生血栓副作用，也可能嚇跑許多民眾，不敢接種AZ疫苗。他也建議考慮採用嬌生疫苗，「嬌生會是好的替代選擇，因為只須注射單劑，且已顯示能有效對抗南非變種病毒株。」

歐洲藥品管理局7日表示，經調查後結論認為，「罕見的血栓併血小板低下應該被列為（注射AZ疫苗後）的非常罕見副作用」；英國政府隨後宣佈，將停止給予30歲以下民眾接種AZ疫苗，建議該族群改用其它廠牌疫苗。

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