韓女花2.5萬買外送狂灑大樓 網傻眼：浪費食物

近日南韓忠清南道天安市的1處公寓大樓，1名女子訂購約100萬韓元（約新台幣2.5萬元）的外送，但送來的食物非但沒吃，反而是潑灑居住的大樓，尤其是走廊跟電梯尤其嚴重。（圖擷取自《천안 대신전해드려요》臉書）

2021/04/08 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕近日南韓忠清南道天安市的1處公寓大樓，1名女子訂購約100萬韓元（約新台幣2.5萬元）的外送，但送來的食物非但沒吃，反而是潑灑居住的大樓，尤其是走廊跟電梯尤其嚴重，事後得知女子疑似患有憂鬱症，即使如此，還是讓網友大怒「為甚麼要浪費食物」。

根據南韓《MBN新聞台》昨日報導，1名網友在臉書指出，有名女子花了100萬韓圜叫食物外送，拿到餐點後，竟沿路對整棟大樓狂灑。從走廊到電梯，都是泡菜鍋、冰淇淋等，湯汁飲料四溢，雖已被大樓清潔人員清理完畢，但住戶們因對此女子沒轍，最後報警處理。

事後警方表示，已接獲報案並在處理過程中，基於隱私保護身分，不能透露太多個人訊息及資料。

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貼文一出，底下網友紛紛留言感到不可置信，「怎麼有人這麼浪費食物」、「有錢沒地方花也不是這樣」、「看到這些食物我肚子都餓了」，同時也有網友指出，此名女子疑似患有憂鬱症，不少網友給予她鼓勵，但也有網友不領情，「為何要造成別人的困擾呢？」、「有病就應該去就醫」。

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