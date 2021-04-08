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    軍武新知》機器狗投入戰場 法軍實測提升士兵存活率

    波士頓動力機器狗「Spot」有相當靈活的行動力。（路透）

    波士頓動力機器狗「Spot」有相當靈活的行動力。（路透）

    2021/04/08 08:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓動力所研製的機器犬「Spot」擁有驚人行動力，法國軍隊如今將Spot投入模擬戰場中。測試結果發現，雖然作戰速度會被拖類，但更能確保士兵安全。

    《The Verge》報導，法國聖西爾軍校推特PO出一張「Spot」參與2日軍事訓練的照片，主要負責監視任務，校方稱這是要「提升院生對未來挑戰的意識」。

    《The Verge》引述當地媒體指出，Spot是法國軍校測試的眾多機器生物之一，其中一個目的是要評估日後能否應用於戰場之中。對此，波士頓動力商業發展副總裁派瑞（Michael Perry）表示，Spot應是在歐洲的合作廠商提供給法國軍校，他們在這之前毫無所悉。

    報導寫道，士兵在這2日的訓練中執行進攻、日夜防守及城市戰模擬，所有情境皆以人類及人類搭配Spot兩種組合作為對照。結果顯示，雖然配合Spot為降低行動速度，但更能保障士兵安全。一名士兵提到，「在城市戰中沒有機器狗時我陣亡了，但有牠在執行偵查時我就能存活。」

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