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    緬甸安全部隊向反政變群眾開槍 至少13人喪命

    7日緬甸仰光大批反政變民眾上街要求軍政府釋放翁山蘇姬。（美聯社）

    7日緬甸仰光大批反政變民眾上街要求軍政府釋放翁山蘇姬。（美聯社）

    2021/04/07 23:59

    〔中央社〕緬甸當地媒體指出，安全部隊今天對反政變的抗議群眾開火，至少13人喪命且有多人受傷，同時位於商業大城仰光的一間中資企業廠房遭到縱火。

    緬甸軍政府統治者敏昂萊（Min Aung Hlaing）則宣稱，公民抗命運動（Civil Disobedience Movement）正在「摧毀」這個國家。

    根據人權團體統計，緬甸軍方2月1日發動政變推翻施行民主體制的文人政府，境內局勢動盪至今，累計已超過580人喪命。儘管軍方動用致命武力鎮壓反對陣營，全國各地的抗爭與罷工仍持續不斷。

    當地媒體報導，安全部隊今天在西北部城鎮卡爾（Kale）對示威者開槍，這些群眾要求恢復翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府。

    獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）和當地居民指出，有11人喪生，數人受傷。

    鄰近仰光（Yangon）的勃固鎮（Bago）也有2名示威者遭殺害。

    消防單位指出，位於仰光的一間中資製衣工廠今天發生大火，並未通報有人員傷亡，也沒有災損的詳細訊息。

    另外，上傳至社群媒體臉書（Facebook）的照片顯示，在仰光的另一個街區，有人焚燒中國五星旗。

    路透社報導，中國被視為替緬甸軍政府撐腰的國家，上個月仰光有32間中資工廠遭到縱火。

    緬甸武裝部隊總司令敏昂萊今天發布聲明說，公民抗命運動使醫院、學校、道路、辦公大樓及工廠的運作停擺。

    惠譽集團（Fitch Group）旗下子公司惠譽解決方案（Fitch Solutions）今天發布報告說，緬甸逐漸淪為「失敗國家」。

    報告指出「對付平民和少數族裔民兵漸趨暴力，顯示軍方日益無法掌控這個國家」，還說大多數民眾支持被廢黜的翁山蘇姬政府。

    緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，軍方發動政變至今，已有581人被軍警擊斃，其中包括數十名孩童，安全部隊也逮捕近3500人，當中有2750人仍未獲釋。

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