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    與台斷交就給疫苗！外交部聯手多國反將中國一軍

    吳釗燮今天表示，中國在世界各地分發自己開發的疫苗的行為是透過疫苗外交來「秀肌肉」，特別是在有5個台灣盟友的中南美洲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    吳釗燮今天表示，中國在世界各地分發自己開發的疫苗的行為是透過疫苗外交來「秀肌肉」，特別是在有5個台灣盟友的中南美洲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2021/04/08 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮今天表示，在中國向南美洲國家施壓只要「與台灣斷交就給疫苗」後，台灣便與與其他民主國家合作，最後在印度幫忙下，成功讓台灣的外交盟友巴拉圭獲得了疫苗。

    路透報導，吳釗燮今天表示，中國在世界各地分發自己開發的疫苗的行為是透過疫苗外交來「秀肌肉」，特別是在有5個台灣盟友的中南美洲。

    吳釗燮說，「你去看看那些接受中國疫苗的國家，無論是巴西、智利或是薩爾瓦多，我認為都對我們的外交盟友產生影響」。

    吳釗燮也說，中國政府也在巴拉圭「非常積極」鼓吹公眾，只要巴拉圭與台灣斷絕外交關係，就可以獲得數百萬劑的中國疫苗。這讓台灣也有要幫助友邦的壓力。

    不過吳釗燮表示，在過去這幾周，台灣一直在與志同道合的國家，包括日本、美國、印度等進行對話。幸運地是印度已經能夠供應巴拉圭一些「Covaxin」疫苗。「Covaxin」疫苗是由巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）和國家研究機構提供。

    吳釗燮指出，印度已經將10萬劑的疫苗運往巴拉圭，後續還會再增加10萬劑。

    對此，中國則否認試圖用疫苗來吸引巴拉圭。吳釗燮則補充，「最重要的趨勢是印度願意幫忙，而美國也決定要投身加入幫助的行列，我想這會舒緩很多國家面臨的龐大壓力」。

    印度已經能夠供應巴拉圭一些「Covaxin」疫苗。（法新社）

    印度已經能夠供應巴拉圭一些「Covaxin」疫苗。（法新社）

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