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    病毒已有92變種！巴西總統堅持不封鎖 專家：全球陷入危機

    巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）反對任何封鎖措施，並辯稱若採取這些措施，經濟的損失會比病毒本身的破壞更嚴重。（彭博）

    巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）反對任何封鎖措施，並辯稱若採取這些措施，經濟的損失會比病毒本身的破壞更嚴重。（彭博）

    2021/04/07 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，巴西累積死亡人數近33萬7000人，在全球僅次美國。巴西目前至少出現了92種病毒變種，然而，巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）卻反對任何封鎖措施，並辯稱若採取這些措施，經濟的損失會比病毒本身的破壞更嚴重。對此，專家指出，巴西恐成變種病毒的溫床，也破壞了全球對控制疫情做出的努力，並讓全球陷入危機。

    根據《BBC》報導 ，巴西7日公布，在過去24小時內有超過4000人因疫而亡，巴西醫院現在人滿為患，許多國民在等待治療期間喪生，多地衛生系統處於崩潰邊緣，而巴西目前染疫過世的人數已接近33萬7000人，僅次美國。

    但是，總統波索納羅拒絕採取任何封鎖措施抑制疫情，波索納羅說，任何封鎖措施對經濟造成的損害，將多過於疫情造成的破壞，他甚至試圖推翻地方政府制定的限制措施，波索納羅6日對支持者發表談話時還大大批評了隔離措施，但對於過去24小時超過4000人死亡一事沒有評論。

    可怕的是，巴西公衛專家拉戈（Miguel Lago）指出，波索納羅反封鎖言論獲得大眾支持，這讓該國市長、州長害怕加強防疫措施，因為他們害怕總統的支持者或企業反對他們。

    巴西公衛機構克魯茲基金會（Fiocruz）指出，包括引起人們注意、被認為傳染力極強的巴西變種病毒在內，他們已經在國內檢測到92種變種冠狀病毒。專家推測，巴西在7月前死亡人數恐達50萬人，華盛頓大學一份估計指出，若傳播率持續上升，巴西將有60萬人死亡。

    長期追蹤國內疫情變化的巴西醫師尼可拉斯（Dr Miguel Nicolelis）告訴媒體，「巴西正在威脅全球對防疫做出的努力」，他表示：「如果巴西疫情無法控制，那全球都是危險的，因為我們每週都會產生新的變種，他們將會越界傳播」。

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