歐盟藥管局發佈AZ疫苗聲明 「血栓是罕見副作用」籲各國續施打

歐盟藥品管理局稱AZ疫苗的血栓等副作用非常罕見，建議各國應繼續施打。（路透資料照）

2021/04/07 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟藥品管理局（EMA）今（7）日針對牛津/AZ疫苗（現已改名為Vaxzevria）的血栓症狀疑慮發表正式聲明，稱血栓與相關症狀出現的機率微乎其微，因此EMA仍呼籲各國應繼續施打。

英國廣播公司（BBC）報導，EMA在聲明中指出，「報告提及的血栓與血小板降低等綜合症狀是非常罕見（very rare）的副作用，而接種疫苗能有效預防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），因此總體的益處遠大於這個副作用。」

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EMA稱血栓症狀有一種合理的解釋，它是一種免疫反應，這種情況有時在使用肝素（Heparin）進行治療時也會發生。

EMA也指出，雖然大多數血栓的案例都是發生在60歲以下的婦女身上，症狀會在接種後2週內顯現，但EMA執行主任庫克（Emer Cooke）表示，不論性別且各年齡層都有接獲血栓副作用的報告，而目前也缺乏有效的證據表明性別等這些因素，或是過往的疾病史會導致血栓症狀發生。

另外，歐盟各成員國的衛生部長將在稍晚進行遠距會議，研擬是否要更動疫苗的接種政策。

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