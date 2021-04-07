毛澤東少將嫡孫率家人現身 中國網友大驚：兒女和他超不像

毛澤東唯一嫡孫、中國解放軍最年輕的少將毛新宇近日因現身而又受到中國網友矚目。（圖取自微博）

2021/04/07 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕毛澤東唯一嫡孫、中國解放軍最年輕的少將毛新宇近日又受到中國網友矚目，各官媒釋出消息稱他到湖南祭祖、掃墓，與妻子帶著一雙兒女向毛澤東獻上花籃，中國網友發現他的兒女身材都不像他，而過去反共民運人士王丹曾指出，毛新宇上戰場會讓敵軍「笑到陣亡」。

綜合中國媒體報導，中國解放軍軍事科學院戰爭研究院少將研究員毛新宇此次清明節，在中共宣傳部部長黃坤明與相關官員陪同之下，與妻子劉濱、兒子毛東東、女兒毛甜懿到湖南韶山毛澤東銅像廣場，向毛澤東銅像獻上花籃，表達對祖先的追思之意。

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此外，毛新宇一家人還到長沙開慧鎮，替毛澤東妻子楊開慧、毛澤東兒子毛岸青、媳婦邵華、伯父毛岸等人的墓地掃墓，同時參觀故居等紀念場所，在白紙上提筆簽名，官媒釋出的照片中，毛新宇穿著軍裝與黑色外套，一雙兒女則穿著各自的校服，劉濱則是穿著黑衣黑褲搭配一件藍色外套。

許多中國網友發現，毛新宇的身材依舊豐腴，他的兒女身型明顯與父親不同，與劉濱較為相似，許多人留言指出，「愧對列祖列宗啊」、「陰陽怪氣的」、「需要強調『嫡孫』嗎？」、「一點也不像」、「別的不評論，這衣服大了」、「這媳婦要給自己男人制訂一個減肥計劃」。

許多中國網友發現，毛新宇的身材依舊豐腴，他的兒女身型明顯與父親不同。（圖取自微博）

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