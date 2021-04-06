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    抵制洋貨亂炒國貨 23款中國國產鞋被網商下架

    2021/04/06 23:04

    〔中央社〕「新疆棉」事件引發洋貨抵制潮後，中國國產球鞋卻被炒到每雙人民幣4萬8889元的天價，引發眾怒。供天價球鞋標售的中國網購社區平台「得物」，今天一口氣下架23款被炒成高價的國產球鞋。

    綜合中國媒體報導，這23款被下架的高價球鞋中，最引起爭議的3款天價球鞋賣家，還被得物封禁。這3名賣家不但日後無法在得物的平台上販賣任何商品，還被形容為「涉嫌惡意影響商品標價波動」。

    得物透過官方微博撇清關係說，這3款天價爭議球鞋的價格均由賣家個人設定，且在如此設定的價格下並無成交或極少成交。

    得物指出，經過核查，除上述3款球鞋外，還發現20款球鞋存在「價格波動較大」的問題，因此對這些球鞋都做了下架處理。同時，對3名「涉嫌惡意影響商品標價波動」（3款天價球鞋）的賣家採取封禁措施。

    得物強調，公司將增加對賣家異常標價的監測，對標價波動過大的商品，會第一時間做相關處理。一旦發現惡意操控價格的賣家，將作出「包括下架商品、封號等在內的嚴肅處理」。

    綜合中國媒體報導，得物平台上日前出現多款中國國產球鞋被炒到高價的亂象。其中，中國本土品牌李寧的1款球鞋喊到4萬8889元（約合新台幣21萬元），但廠家定價價僅1499元；另1款同為李寧的球鞋也賣到2萬9999元，而原定價僅1699元。

    鑑於抵制洋貨風潮衍生出天價國產球鞋的風波，中共官媒被迫出面滅火。其中，新華社5日發表的文章說，如果因為「炒鞋」導致球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓中國國產品牌失去消費者信任，無異於「竭澤而漁，自斷國產品牌升級之路」。

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