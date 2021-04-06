緬甸血染街頭？ 群眾沿街潑紅漆 抗議軍政府暴政

緬甸群眾也仿效泰國示威者以暢銷小說《飢餓遊戲》為靈感，將3根手指舉向天空，行「三指禮」，作為抗議軍政府的手勢。（美聯社）

2021/04/06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸的民主之戰仍在繼續，今日示威人士在緬甸仰光以紅漆潑街，抗議軍政府的血腥鎮壓。

綜合外媒報導，緬甸援助政治犯協會（AAPP）表示，緬甸軍事政變已造成至少570人死亡，3500人遭逮捕，且該國一直處於動盪之中。今日，緬甸民眾開始了「血色顏料罷工」，他們在公車站及人行道塗上紅色油漆及手印，以抗議軍方的暴力行為。除此之外，抗議群眾也仿效泰國示威者，以暢銷小說、知名影集《飢餓遊戲》為靈感，將3根手指舉向天空，行「三指禮」，作為抗議軍政府的手勢。若干團體也呼籲抵制下週開始的緬甸潑水節「達降」（Thingyan），以表示對遇難者及家屬的同情，此節日等同於緬甸新年。

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目前，緬甸當局已對超過80名對社群有影響力的名人發布逮捕令，包括歌手及模特兒，並切斷了無線網路，使得組織示威抗議活動更加困難。此外，繼中國公開表示不支持制裁緬甸軍政府後，今日俄羅斯也做出同樣的表態。

相關影片請見： Protesters in Yangon, Myanmar, carried out a ‘red paint strike’ as part of an ongoing challenge to the military coup and crackdown in the country https://t.co/KbOyA4nHSr pic.twitter.com/wzzmlAslGi — Reuters （@Reuters） April 6, 2021

今日示威人士在緬甸仰光以紅漆撥街，抗議軍政府的血腥鎮壓。（美聯社）

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