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    黛妃傳記作家爆料 王室告訴梅根可繼續演藝工作

    英國王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）近日爆料，梅根與哈利結婚後，並未被王室強迫放棄演藝工作。（法新社）

    英國王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）近日爆料，梅根與哈利結婚後，並未被王室強迫放棄演藝工作。（法新社）

    2021/04/06 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與妻子梅根早前接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）節目專訪，大爆英國王室内幕。英國王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）近日爆料，梅根與哈利結婚後，並未被王室強迫放棄演藝工作。

    多年前出版《Diana: Her True Story》揭露已故戴安娜王妃抑鬱的秘聞的莫頓近日於蘋果（Apple）播客節目《Royally Obsesse‪d‬》透露，梅根結婚後，英國王室提供她較大自由度，包括允許梅根繼續從事演藝事業。

    莫頓指出，英國女王曾告訴梅根，如果她婚後不想擔任全職王室成員，可作為賓客身分留在王室，並繼續於娛樂圈内發展。莫頓於節目中表示：「（女王）給予他們隨意去任何地方的機會，他們有一定的自由度。」

    莫頓更指出，王室曾告知哈利王子和梅根，他們可任意選擇想去的國家，並作為英國聯邦青年大使前往該國，但莫頓認為哈利王子和梅根並未把握機會仔細考慮。

    當哈利王子和梅根在2017年訂婚時，他們接受了採訪，討論了他們之間的關係，梅根說她並不會為了這段婚姻放棄事業。她告訴英國廣播公司（BBC）：「我不認為這是什麼放棄。我只是將其視為改變。這是一個新的篇章。」

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