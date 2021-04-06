武漢肺炎》疫苗護照爭議多 歐盟、世衛列問題示警

多國盼望推出武漢肺炎疫苗護照，以重啟國際旅行。（資料照，路透）

2021/04/06 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕國際多國考慮發行疫苗護照，渴望解封旅行禁令，歐盟機關今天（6日）提出示警，建立疫苗護照資料庫恐侵犯個資隱私，呼籲歐盟各國發行疫苗護照時，務必於法有據。世界衛生組織（WHO）今天也表示，目前不支持各國發行疫苗護照。

根據《路透》報導，歐洲依賴觀光收入的國家如希臘，西班牙及葡萄牙，都盼望推出疫苗護照，確保夏季的觀光人潮，一些國家也正制定疫苗護照的政策。

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歐盟資料保護監督機關（EDPS）及歐盟個資保護委員會（EDPB）今天都警告，不應利用疫苗護照在歐盟建立中央資料庫保存個資。

EDPB高層官員耶利內克（Andrea Jelinek）表示，在國家或歐盟層級，任何牽涉到個資的政策都必須符合有效性、必要性及比例原則。

EDPS高層官員維維羅夫斯基（Wojciech Wiewiórowski）也說，疫苗護照內的資料必須有限制使用，疫情結束後應將資料銷毀。

維維羅夫斯基明確地說，不應在歐盟中央建立資料庫保管這些個人資料。

除個資問題，世界衛生組織今天也表示，暫時不支持各國發行疫苗護照，因現階段不能保證接種疫苗就能防止病毒傳染。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）也指出，部分人士因個別狀況無法施打疫苗，疫苗護照也涉及歧視問題。疫苗護照牽涉諸多爭議，推出前尚待解決。

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