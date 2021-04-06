為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    就是想念台灣！ 日本「哈台族」民眾搶搭包機偽出國

    觀光局東京事務所舉辦台灣旅遊微體驗的偽出國活動，在成田機場搭乘日航包機空中遊台灣。（記者林翠儀攝）

    觀光局東京事務所舉辦台灣旅遊微體驗的偽出國活動，在成田機場搭乘日航包機空中遊台灣。（記者林翠儀攝）

    2021/04/06 11:43

    〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕就是想念台灣，觀光局東京事務所日前舉辦一場「類包機台灣旅遊微體驗」的偽出國活動，結果160個名額吸引上千名日本民眾報名，其中不乏到訪過台灣數十次的「哈台族」，年紀最小的是一名7個月大的幼兒，人生第一次搭飛機，竟是在空中體驗台灣之旅。

    這是觀光局東京事務所首次與成田機場公司、日本航空和JALPAK旅行社合作，3日在日本舉辦搭包機偽出國活動，原本預定在今年1月舉辦，但因東京發布緊急宣言臨時喊卡，3月重新招兵買馬，結果3天就額滿，上千位報名者最後以抽籤決定。

    這次航班編號為JL3399，諧音為「台日長長久久」，波音767-300ER飛機從成田機場起飛經過山梨縣和長野縣上空，繞行富士山2圈後，逆時針由日本海側的富山縣，飛到四國高知縣，再從太平洋上空返回成田，整條航線畫出一個象徵台日友好的心形記號，航程時間約3個半小時。有旅客說，如果能飛到台灣上空的話，就要自備降落傘直接跳機。

    為凸顯台灣旅行特色，工作人員換上了原住民服裝，機場候機室擺設了充滿台灣味的寺廟祈福燈籠、各式風景展示板、九份天燈拍照板等，主辦單位準備了臨時護照，讓旅客蓋上可以趨吉避凶的八卦形戳章，還發送紅包讓旅客抽獎。日航空廚更準備了蒜泥口水雞、涼拌干絲、芒果布丁、荷葉粽子、香菜等台灣味的飛機餐，幾乎所有旅客都吃到見底還意猶未盡。

    這趟空中的台灣旅遊微體驗，價格不算便宜，商務艙1人超過5萬圓（約合台幣1.3萬元），經濟艙1人也要2到3萬圓左右，觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，日本民眾反應熱烈讓她有點吃驚，不過這也證明台灣防疫成功深植日本人心，日本旅行社也相當看好疫後台灣旅遊產品的販售。

    住在茨城縣的久米先生，帶著妻子和3歲的女子、7個月大的兒子來參加這趟旅程，久米太太表示，因為是空中旅遊沒到出境，所以相對安心，這次報名主要是為了讓女兒體驗搭飛機，算是一種出國的預習，她和先生都曾去過台灣，對於台灣美食印象深刻，享受了美味的機上餐之後就更想去台灣了。

    參加這趟旅程的還有一名到訪台灣超過50次的日本女性，她秀出蓋滿台灣入出境戳章的護照，還有一位是台灣女婿成富先生，帶著台中出生的太太來補充台灣能量，他說去年一整年沒辦法台灣，很想念台灣，他還在口罩上貼了心形的台灣國旗。還有一名選購商務艙的日本女性，問她5萬多圓的價格會不會太貴，她很豪爽地說只要能接近台灣，貴一點點也很值得。

    「類包機台灣旅遊微體驗」偽出國活動，包機航線在日本上空劃出一個象徵台日友好的心形記號。（記者林翠儀攝）

    「類包機台灣旅遊微體驗」偽出國活動，包機航線在日本上空劃出一個象徵台日友好的心形記號。（記者林翠儀攝）

    充滿台灣味的機上餐，讓參加的旅客吃到見底還意猶未盡。（記者林翠儀攝）

    充滿台灣味的機上餐，讓參加的旅客吃到見底還意猶未盡。（記者林翠儀攝）

    參加偽出國活動的久米一家4口，幸運抽到大紅包。（記者林翠儀攝）

    參加偽出國活動的久米一家4口，幸運抽到大紅包。（記者林翠儀攝）

    成田機場候機室擺設九份天燈拍照板，日航空姊為旅客和穿著原住民服裝的工作人員拍合照。（記者林翠儀攝）

    成田機場候機室擺設九份天燈拍照板，日航空姊為旅客和穿著原住民服裝的工作人員拍合照。（記者林翠儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣人想去日本工作引熱議！日網苦笑打破幻想：別被騙了
    2021/04/06 00:34

    台灣人想去日本工作引熱議！日網苦笑打破幻想：別被騙了
    武漢肺炎》重症病床告急！ 大阪將發佈「醫療非常事態宣言」
    2021/04/05 19:49

    武漢肺炎》重症病床告急！ 大阪將發佈「醫療非常事態宣言」

    T6.1 Caravelle熱血圓夢專案，超低利別錯過
    武漢肺炎》疫情增溫！日本大阪強制戴口罩用餐 民眾質疑多
    2021/04/05 18:32

    武漢肺炎》疫情增溫！日本大阪強制戴口罩用餐 民眾質疑多
    華航類出國航班前進南台灣 高雄首發團即起開賣
    2020/09/22 12:18

    華航類出國航班前進南台灣 高雄首發團即起開賣
    國際今日熱門
    英格蘭推乳癌新藥「Phesgo」注射5分鐘搞定 降低染疫風險！
    2021/04/05 12:59

    英格蘭推乳癌新藥「Phesgo」注射5分鐘搞定 降低染疫風險！

    想戒菸！他狠下心買「1物」竟秒中3940萬刮刮樂
    2021/04/05 12:46

    想戒菸！他狠下心買「1物」竟秒中3940萬刮刮樂

    餓壞了? 速食店出餐太久 她竟怒拔槍朝店員猛射
    2021/04/05 14:55

    餓壞了? 速食店出餐太久 她竟怒拔槍朝店員猛射

    樂極生悲！ 印度小偷竊27萬太開心 當場心臟病發送醫
    2021/04/05 16:15

    樂極生悲！ 印度小偷竊27萬太開心 當場心臟病發送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播