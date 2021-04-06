就是想念台灣！ 日本「哈台族」民眾搶搭包機偽出國

觀光局東京事務所舉辦台灣旅遊微體驗的偽出國活動，在成田機場搭乘日航包機空中遊台灣。（記者林翠儀攝）

2021/04/06 11:43

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕就是想念台灣，觀光局東京事務所日前舉辦一場「類包機台灣旅遊微體驗」的偽出國活動，結果160個名額吸引上千名日本民眾報名，其中不乏到訪過台灣數十次的「哈台族」，年紀最小的是一名7個月大的幼兒，人生第一次搭飛機，竟是在空中體驗台灣之旅。

這是觀光局東京事務所首次與成田機場公司、日本航空和JALPAK旅行社合作，3日在日本舉辦搭包機偽出國活動，原本預定在今年1月舉辦，但因東京發布緊急宣言臨時喊卡，3月重新招兵買馬，結果3天就額滿，上千位報名者最後以抽籤決定。

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這次航班編號為JL3399，諧音為「台日長長久久」，波音767-300ER飛機從成田機場起飛經過山梨縣和長野縣上空，繞行富士山2圈後，逆時針由日本海側的富山縣，飛到四國高知縣，再從太平洋上空返回成田，整條航線畫出一個象徵台日友好的心形記號，航程時間約3個半小時。有旅客說，如果能飛到台灣上空的話，就要自備降落傘直接跳機。

為凸顯台灣旅行特色，工作人員換上了原住民服裝，機場候機室擺設了充滿台灣味的寺廟祈福燈籠、各式風景展示板、九份天燈拍照板等，主辦單位準備了臨時護照，讓旅客蓋上可以趨吉避凶的八卦形戳章，還發送紅包讓旅客抽獎。日航空廚更準備了蒜泥口水雞、涼拌干絲、芒果布丁、荷葉粽子、香菜等台灣味的飛機餐，幾乎所有旅客都吃到見底還意猶未盡。

這趟空中的台灣旅遊微體驗，價格不算便宜，商務艙1人超過5萬圓（約合台幣1.3萬元），經濟艙1人也要2到3萬圓左右，觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，日本民眾反應熱烈讓她有點吃驚，不過這也證明台灣防疫成功深植日本人心，日本旅行社也相當看好疫後台灣旅遊產品的販售。

住在茨城縣的久米先生，帶著妻子和3歲的女子、7個月大的兒子來參加這趟旅程，久米太太表示，因為是空中旅遊沒到出境，所以相對安心，這次報名主要是為了讓女兒體驗搭飛機，算是一種出國的預習，她和先生都曾去過台灣，對於台灣美食印象深刻，享受了美味的機上餐之後就更想去台灣了。

參加這趟旅程的還有一名到訪台灣超過50次的日本女性，她秀出蓋滿台灣入出境戳章的護照，還有一位是台灣女婿成富先生，帶著台中出生的太太來補充台灣能量，他說去年一整年沒辦法台灣，很想念台灣，他還在口罩上貼了心形的台灣國旗。還有一名選購商務艙的日本女性，問她5萬多圓的價格會不會太貴，她很豪爽地說只要能接近台灣，貴一點點也很值得。

「類包機台灣旅遊微體驗」偽出國活動，包機航線在日本上空劃出一個象徵台日友好的心形記號。（記者林翠儀攝）

充滿台灣味的機上餐，讓參加的旅客吃到見底還意猶未盡。（記者林翠儀攝）

參加偽出國活動的久米一家4口，幸運抽到大紅包。（記者林翠儀攝）

成田機場候機室擺設九份天燈拍照板，日航空姊為旅客和穿著原住民服裝的工作人員拍合照。（記者林翠儀攝）

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