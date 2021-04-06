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    悚！兄弟密謀槍殺全家再自轟 一家六口身亡

    19歲法漢（Farhan Towhid）與21歲的坦維爾（Tanvir Towhid），分別槍殺父母、妹妹、祖母等共4人，2人也自戕離世。（圖擷取自「@erinjonesnews」推特）

    19歲法漢（Farhan Towhid）與21歲的坦維爾（Tanvir Towhid），分別槍殺父母、妹妹、祖母等共4人，2人也自戕離世。（圖擷取自「@erinjonesnews」推特）

    2021/04/06 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州艾倫市近日發生一起兄弟聯手槍殺家人慘案，19歲法漢（Farhan Towhid）與21歲的坦維爾（Tanvir Towhid），分別槍殺父母、妹妹、祖母等共4人，2人也舉槍自戕，當地警方例行健檢才發現，他們一家六口皆亡，報導提及，從法漢於網路公開的自殺日記，他們於2月開始密謀策劃「如何解決問題」，據知，兄弟倆皆患有憂鬱症。

    綜合外媒報導，當地艾倫警察局推測，案發時間為上週六，週一凌晨約1點接到某位朋友電話報案，要求前往派恩布拉夫大道（Pine Bluff Drive）1500街區進行例行健康檢查，報案者表示擔心家中有人自殺，警方驅車前往，進入該住所發現一家六口死於槍傷，包括兄弟、妹妹、他們的父母、祖母。

    警方從法漢的一位朋友告知警方，法漢個人Instagram上連結一個Google文檔，其中詳述法漢與坦維爾，從2月開始如何策劃殺害家人的相關計畫，其中也包括他們自己。

    法漢日記寫著「我們有2把槍，我帶一把槍殺我的妹妹、祖母，而我的哥哥則殺了我們的父母，然後『我們也將跟著走』」，又說「如果只有我自己死，他們將會痛苦，因為我愛我的家人，這就是我決定殺死他們的原因」。

    據知，兄弟2人皆患有憂鬱症，並就讀德州大學奧斯汀分校。一家人從孟加拉移民至美國，妹妹法賓（Farbin Towhid）才獲得紐約大學的全額獎學金，54歲父親托惠杜爾（Towhidul Islam）、56歲的母親伊倫（Iren Islam）以及77歲祖母內薩（Altafun Nessa）從孟加拉國來拜訪，原定下月返家。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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