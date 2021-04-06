拍攝者不救？陽台鳥籠成buffet 野生犀鳥叼出籠中鳥飽餐一頓

犀鳥為雜食性鳥類，以水果、昆蟲和小型脊椎動物為食。（法新社）

2021/04/06 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡日前驚見一隻犀鳥將人類懸掛在陽台的多個鳥籠當buffet，挑選其中一個鳥籠將裡頭的小鳥叼出，一口吃進肚，整個過程被路人所拍下，引發討論有網友質疑「拍攝者不救」？但也有人認為這是大自然弱肉強食，而且把鳥籠懸掛在外的主人才需要負責。

臉書公開社團「Singapore Wildlife Sightings」日前PO出鳥吃鳥影片，1隻野生犀鳥飛到一處陽台上，陽台邊懸掛了五六個鳥籠，這隻犀鳥四處張望打量，似乎在挑選要選擇哪個鳥籠，那些鳥籠裡的小鳥明顯感到恐懼，深怕成為犀鳥的餌食，在籠內四處亂竄亂飛呼救。

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隨後犀鳥挑選最左邊的籠子，直接用牠的喙伸進鳥籠，叼住飛到鳥籠邊緣的小鳥，直接把小鳥從籠格之間的微小空隙拉出，完全沒有破壞到籠子，有小女孩驚呼：「哦！牠叼走了那隻鳥。」拍攝者也急問：「小鳥的主人在哪裡？」

這隻倒楣的小鳥被犀鳥刁出後，苦苦掙扎無果，最後慘被犀鳥吞下肚，影片PO出後，不少網友都很同情籠中鳥的遭遇，有網友質疑，拍攝者不應該袖手旁觀，他們其實大可以幫忙把犀鳥趕走。

但有網友認為這是大自然弱肉強食的法則，大家可不用大驚小怪，主人不要把鳥掛在外面就不會發生這種事了。

相關影片請見︰

犀鳥吃籠中鳥

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