疫情燒不停 美單週新增逾45萬例 印度單日新增破10萬例

武漢肺炎疫情肆虐全球，美國雖然已有不少民眾接種疫苗，但確診病例連續三週上升，上週累計更新增超過45萬例，印度在過去一天也新增超過10萬人確診。（資料照，美聯社）

2021/04/06 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國雖然已有不少民眾接種疫苗，但確診病例連續三週上升，上週累計更新增超過45萬例，印度在過去一天也新增超過10萬人確診，其他如法國、土耳其、巴西等國的疫情也備受外界關注。

據約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間今上午10點，全球累計確診已超過1兆3169萬例，累計死亡也超過285.9萬例，其中美國累計確診超過3077.7萬例，死亡則超過55.5萬例；巴西累計確診超過1301萬例，死亡則超過33.2萬例；印度累計確診超過1258.9萬例，死亡則超過16.5萬例；法國累計確診超過489萬例，死亡則超過9.7萬例；土耳其累計確診超過352.9萬例，死亡則超過3.2萬例。

請繼續往下閱讀...

其中美國雖然已有單日超過400萬人接種疫苗的新紀錄，至今也有近2成人口已打完2劑疫苗，並有超過4成美國民眾至少接種一劑疫苗，但根據外媒統計分析，上週美國新增確診累計超過45萬例，同時也是連續三週確診數上升，衛生官員也格外關注，復活節假期下民眾出遊增加，以及遭變種病毒感染個案上升的情況。

印度則是在5日新增超過10萬人確診，這也是繼美國之後，第2個單日新增超過10萬例的國家，在過去一週的感染人數更高居全球之冠。在疫情重災區的醫院也是人滿為患

目前仍處於第三波疫情的法國，近期疫情也尚未受控，不僅目前仍處於全國封城，近期新增確診數仍居高不下，目前在加護病房的重症患者更達到5433人，已超過第二波疫情的高峰。

土耳其方面近期新增確診個案也不斷上升，週一單日再新增逾4.2萬例確診，接近週日時新增4.4萬例的單日新高，為此當局也將自本月中起，每逢週末恢復全國封鎖措施。

巴西方面疫情也尚未平息，雖然今年以來已有超過2002萬接種至少1劑疫苗，但目前境內已發現92種變種病毒株，傳染力更強的亞馬遜病毒株P1更已成為主導巴西疫情的病毒株，另在聖保羅更發現，類似源自南非變種病毒的「雙重突變」病毒株，都引起專家擔憂，並指感染武肺病毒後，無症狀和出現輕度或中度症狀的人，還是有可能再次感染變種病毒，且風險非常大，加上疫苗接種率仍偏低，因此專家呼籲民眾，應格外留意保持社交距離，同時減少人流，戴口罩和勤洗手。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法