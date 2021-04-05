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    熱帶氣旋襲印尼、東帝汶 至少113死

    印尼和東帝汶官員今（5）日表示，熱帶氣旋「蓮花」造成的洪災和土石流在兩國諸多島嶼至少已奪走113條人命。圖為印尼東努沙登加拉省救災畫面。（美聯社）

    印尼和東帝汶官員今（5）日表示，熱帶氣旋「蓮花」造成的洪災和土石流在兩國諸多島嶼至少已奪走113條人命。圖為印尼東努沙登加拉省救災畫面。（美聯社）

    2021/04/05 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼和東帝汶官員今（5）日表示，熱帶氣旋「蓮花」（Seroja）造成的洪災和土石流在兩國諸多島嶼奪走至少113條人命、多人下落不明，數千人流離失所。

    《路透》報導，印尼國家抗災署（BNPB）表示，熱帶氣旋「蓮花」在周末帶來強風暴雨和土石流，導致西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）和東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）至少86人死亡、71人失蹤。

    東帝汶政府則說，土石流、洪災和樹木倒塌造成該國至少27人死亡，約7000人流離失所。

    在印尼龍布陵島（Lembata）上，當地政府擔心遺體被大水沖走，副首長托馬斯·奧拉·蘭戈迪（Thomas Ola Langoday）說，有幾個村莊山洪爆發時，民眾正在睡覺。

    BNPB發言人賈帝（Raditya Jati）表示，印尼約有3萬人受到洪災影響，其中一些人已在避難中心，但因5座橋梁坍塌、樹木倒塌阻礙部分道路，目前救援行動受阻。

    地方政府也表示，持續的暴風雨也阻礙某些地方民眾撤離。

    印尼氣象局表示，熱帶氣旋「蓮花」在週一凌晨襲擊帝汶島西南部的薩武海（Savu Sea），儘管「蓮花」正在遠離印尼，但該熱帶氣旋的強度可能會在24小時內增強，帶來更多降雨和風浪。

    印尼氣象局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）說，該熱帶氣旋將在未來2天減弱。

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