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    台灣恐成下個香港 美議員投書籲拜登展現保台決心

    美國參議員史考特日前投書外媒呼籲拜登保台抗中。（彭博）

    美國參議員史考特日前投書外媒呼籲拜登保台抗中。（彭博）

    2021/04/05 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國自去年在港強推「港版國安法」，之後多次濫捕民主派人士，上月又修改香港選制，收緊民主空間，香港一國兩制已名存實亡。對此美國友台參議員史考特（Rick Scoot）日前投書《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），警告台灣恐成下個香港，呼籲拜登是時候站出來捍衛台灣安全。

    史考特4日於推特上表示，中國共產黨摧毀了香港的民主制度，下一步無疑將目光投向美國的民主盟友台灣。同時他也分享自己在本月1日於《華盛頓觀察家報》的投書，內容直指香港多年來得以享受高度自治的一國兩制架構已不復存在，隨宰制香港的工作完成，台灣就成中共下個目標，美國政府比以往任何時候都需要聯合盟友來遏制中國野心，保護台灣的民主自由和安全。

    史考特在文章中也表示，中共近年文攻武嚇台灣的行為越來越頻繁，相關戰狼言行也更加明目張膽，認為不只美國，所有民主國家都應該關切此事，以行動支持台灣。他指出，拜登過去雖然在台灣議題上有不良紀錄，但上月25日美台簽署備忘錄，兩方將共設海巡工作小組預防中國侵略的這個決定是好事，但拜登需要拿出更多作為，向全世界展現其政府與台灣人民站在一起。

    史考特是共和黨籍著名反中議員，上月18日他與柯頓（Tom Cotton）、殷荷菲（James Inhofe）提出「中國貿易關係法案」（The China Trade Relations Act），要求美國政府終止中國的永久性正常貿易關係地位；另外今天（5日）他也在推特上再次呼籲奧運的贊助商捍衛自由與人權，抵制明年冬奧在北京舉辦，讓主辦權轉移給尊重人權的國家！

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