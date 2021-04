台灣恐成下個香港 美議員投書籲拜登展現保台決心

2021/04/05 20:08

〔即時新聞/綜合報導〕中國自去年在港強推「港版國安法」,之後多次濫捕民主派人士,上月又修改香港選制,收緊民主空間,香港一國兩制已名存實亡。對此美國友台參議員史考特(Rick Scoot)日前投書《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner),警告台灣恐成下個香港,呼籲拜登是時候站出來捍衛台灣安全。

史考特4日於推特上表示,中國共產黨摧毀了香港的民主制度,下一步無疑將目光投向美國的民主盟友台灣。同時他也分享自己在本月1日於《華盛頓觀察家報》的投書,內容直指香港多年來得以享受高度自治的一國兩制架構已不復存在,隨宰制香港的工作完成,台灣就成中共下個目標,美國政府比以往任何時候都需要聯合盟友來遏制中國野心,保護台灣的民主自由和安全。

史考特在文章中也表示,中共近年文攻武嚇台灣的行為越來越頻繁,相關戰狼言行也更加明目張膽,認為不只美國,所有民主國家都應該關切此事,以行動支持台灣。他指出,拜登過去雖然在台灣議題上有不良紀錄,但上月25日美台簽署備忘錄,兩方將共設海巡工作小組預防中國侵略的這個決定是好事,但拜登需要拿出更多作為,向全世界展現其政府與台灣人民站在一起。

史考特是共和黨籍著名反中議員,上月18日他與柯頓(Tom Cotton)、殷荷菲(James Inhofe)提出「中國貿易關係法案」(The China Trade Relations Act),要求美國政府終止中國的永久性正常貿易關係地位;另外今天(5日)他也在推特上再次呼籲奧運的贊助商捍衛自由與人權,抵制明年冬奧在北京舉辦,讓主辦權轉移給尊重人權的國家!

????ICYMI: Communist China has destroyed democracy in Hong Kong & now has its sights set on our peaceful & democratic ally, Taiwan. It's time @POTUS defends democracy in Taiwan & takes action to protect its freedom & security: https://t.co/jufqvEemxW

It’s time for the sponsors of the @Olympics to join my call to move the 2022 games out of Communist China and to a nation that respects human rights: https://t.co/KONHncEeEI https://t.co/wbgBown59U