武嚇台灣？ 中國殲-20發射飛彈照首曝光

中國殲-20最新訓練畫面。（中國央視軍事截圖）

2021/04/05 15:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍最先進第五代匿蹤戰機殲-20，現在已逐步編裝到實兵部隊，對台威脅大增，在解放軍持續派遣軍機擾台之際，中國官媒罕見地披露殲-20部隊的訓練畫面，殲-20發射飛彈照也首度曝光！據親中華文網媒《多維新聞》指出，這支中國殲-20部隊是在「台海準一線」練兵。

時值清明節，中國軍方在多地以各種形式緬懷去世的軍人。在紀念抗美援朝（韓戰）空戰飛行員孫生祿時，中國央視軍事頻道3日報導稱，孫生祿生前所在的部隊，已經飛上殲-20戰機，「裝備變了，始終不變的是『空中拚刺刀』精神，一起來聽殲-20飛行員的錚錚誓言：全時待戰、隨時能戰，堅決捍衛國家主權和民族尊嚴」。報導還披露殲-20訓練鏡頭，包括殲-20疑似發射空對空飛彈的紅外線畫面。

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根據中國官方資料，孫生祿所屬志願軍空軍第3師9團如今已變身為中國人民解放軍空軍航空兵第9旅，下轄的「王海大隊」正是首批列裝殲-20的作戰部隊。2020年9月，中國軍方媒體披露，「王海大隊」戰機在演習中以「零損傷擊落敵機17架」，被認為是殲-20所為。

《多維新聞》稱，「王海大隊」所在地為安徽蕪湖，該基地作為中國空軍準前線基地，防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚台、台灣空域。殲-20進行執勤將大幅提升中國空軍在該方向上因應威脅的能力。

去年9月間，有中國網友上傳一段殲-20戰機低空飛過中國浙江衢州的畫面，自嗨稱當地距台灣僅500公里，飛抵台灣上空僅需15分鐘。

中國殲-20最新訓練畫面。圖為中國殲-20疑似發射空對空飛彈的紅外線畫面。（中國央視軍事截圖）

中國殲-20最新訓練畫面。圖為殲-20發射空對空飛彈。（中國央視軍事截圖）

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