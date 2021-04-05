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    杜拜高樓驚見整排香艷裸女 警震怒全部抓起來

    網路近日流傳，杜拜有群身材姣好的妙齡女郎在某處大樓陽台集體全裸的畫面，當局立刻大動作逮捕這些女郎。（圖擷自「@Yama_Rajano」推特）

    網路近日流傳，杜拜有群身材姣好的妙齡女郎在某處大樓陽台集體全裸的畫面，當局立刻大動作逮捕這些女郎。（圖擷自「@Yama_Rajano」推特）

    2021/04/05 09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳，杜拜有群身材姣好的妙齡女郎在某處大樓陽台集體全裸的畫面，畫面雖然引發一陣瘋傳，但當局也立刻大動作逮捕這些女郎，據指這些人將被開罰1000英鎊（約台幣4萬元），且最高將被監禁6個月。

    推特網友「@Yama_Rajano」4日分享照片及畫面，只見大約16名全裸的妙齡女子，竟在某處摩天大樓的陽台上一字排開，全裸地趴在玻璃圍牆上搔首弄姿，絲毫不在意會被人看見。

    根據《太陽報》報導指出，這些畫面立刻引發當地警方注意，並立刻將這些裸體女子逮捕，警方在聲明中痛批這些女子的行徑不符合阿聯酋社會的價值和倫理，直言無法接受，這些女子將被開罰1000英鎊（約台幣4萬元），同時也將面臨6個月的監禁。

    網路近日流傳，杜拜有群身材姣好的妙齡女郎在某處大樓陽台集體全裸的畫面，當局立刻大動作逮捕這些女郎。（圖擷自「@Yama_Rajano」推特）

    網路近日流傳，杜拜有群身材姣好的妙齡女郎在某處大樓陽台集體全裸的畫面，當局立刻大動作逮捕這些女郎。（圖擷自「@Yama_Rajano」推特）

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