杜拜高樓驚見整排香艷裸女 警震怒全部抓起來

2021/04/05 09:15

〔即時新聞/綜合報導〕網路近日流傳,杜拜有群身材姣好的妙齡女郎在某處大樓陽台集體全裸的畫面,畫面雖然引發一陣瘋傳,但當局也立刻大動作逮捕這些女郎,據指這些人將被開罰1000英鎊(約台幣4萬元),且最高將被監禁6個月。

推特網友「@Yama_Rajano」4日分享照片及畫面,只見大約16名全裸的妙齡女子,竟在某處摩天大樓的陽台上一字排開,全裸地趴在玻璃圍牆上搔首弄姿,絲毫不在意會被人看見。

請繼續往下閱讀...

根據《太陽報》報導指出,這些畫面立刻引發當地警方注意,並立刻將這些裸體女子逮捕,警方在聲明中痛批這些女子的行徑不符合阿聯酋社會的價值和倫理,直言無法接受,這些女子將被開罰1000英鎊(約台幣4萬元),同時也將面臨6個月的監禁。

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB