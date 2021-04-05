中海警船尾隨日漁船 日方巡視船直衝兩船之間擬逼退中方

中國海警船2日在釣魚台周邊海域尾隨日本漁船，日本海上保安廳的巡視船因此衝向中國海警船與日本漁船之間，試圖阻擋中方繼續跟蹤。圖為釣魚台列嶼。（路透）

2021/04/05 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期在東海動作頻頻，更時常派遣中國海警局船隻前往釣魚台（日本稱尖閣群島）周邊侵擾，而中國海警船在3日時曾試圖接近日本漁船，同時不斷尾隨日本漁船，日本海上保安廳的巡視船見狀衝向中國海警船與日本漁船之間，試圖阻擋中方船隻繼續跟蹤，也讓當時和漁船一同出海的石垣市議會議員仲間均表示，感受到海上保安廳是真心護漁。

綜合外媒報導，日本漁船「鶴丸」載著議員仲間均等3人，於2日中午抵達尖閣群島周邊海域，而當時中國兩艘海警船已在該海域等待，目擊「鶴丸」後便開始展開追逐。然而「鶴丸」在捕魚期間，中國海警船持續跟蹤，一度接近「鶴丸」到只有40公尺，而日本海上保安廳的巡視船為了阻止海警船的跟蹤行為，直接衝進海警船與「鶴丸」之間。

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然而中國海警船仍持續尾隨「鶴丸」至3日下午，尾隨時間長達27小時，日方巡視船則是持續保護「鶴丸」，並警告：「中國海警艦需馬上從日本的領海中離開。」

在「鶴丸」船上全程目擊中方尾隨過程的仲間均表示，中國在此處的作為彷彿他們已經控制了這片海域，有許多漁夫都會在周邊海域捕魚，未來海上保安廳可能會很辛苦，未來他仍會繼續在尖閣海域觀察。針對海上保安廳巡視船的「護漁」作為，仲間均說，他感受到海上保安廳是真心在守護日本漁船。

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