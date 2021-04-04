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    軍情動態》日本擬在宮崎部署F-35B戰機 加強防衛離島

    日本加強包括釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）的防衛，考慮在宮崎縣部署最先進的匿蹤戰鬥機F-35B；圖為日本航空自衛隊的F-35A戰機。（法新社資料照）

    日本加強包括釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）的防衛，考慮在宮崎縣部署最先進的匿蹤戰鬥機F-35B；圖為日本航空自衛隊的F-35A戰機。（法新社資料照）

    2021/04/04 22:00

    〔中央社〕鑑於中國在海上的行動擴大，日本政府為了加強包括釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）的防衛，考慮在宮崎縣部署最先進的匿蹤戰鬥機F-35B，這將是自衛隊基地首度部署F-35B。

    讀賣新聞報導，日本政府為了因應中國的航空軍力增強，考慮在航空自衛隊新田園基地（宮崎縣新富町）部署匿蹤戰鬥機F-35B，今後將與地方政府等進行磋商，最快2024年開始運用，將新成立戰鬥機部隊。

    F-35B戰機的特點是可短距離滑行起飛，且可垂直降落，在沒有自衛隊基地的離島，可利用民間機場起降。

    日本防衛省（相當於國防部）相關人士表示，在中國持續增強軍備之際，日本運用F-35B戰機是離島防衛的一張王牌。

    報導說，在具體的運用上有多種可能。包括搭載於以海上自衛隊吳基地（廣島縣吳市）為母港的護衛艦「加賀號」進行訓練。與部署於美軍岩國基地（山口縣岩國市）的F-35B戰機進行聯合訓練。或是在預定興建於馬毛島（鹿兒島縣西之表市）的自衛隊基地，進行起降訓練。

    日本政府的中期防衛整備計畫記載，預定2023年度之前引進18架F-35B戰機，目標最後共達42架。

    日本政府的規劃傾向首先在新田原基地部署18架，形成一個飛行隊的編組。其餘的F-35B戰機將部署於何處，另行研議。

    報導說，日本政府之所以要大規模引進F-35B戰機，是因為要填補與中國航空戰力之間的差距。以最先進的第4、5代戰鬥機的數量來看，日本有309架；中國1080架，兩者差距甚大。中國逐漸增加部署第5代匿蹤戰機「殲20」等，因此日本考慮以同樣第5代戰機F-35B 予以抗衡。（編輯：高照芬）

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