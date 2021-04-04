隻身迎擊日軍聯合艦隊 美二戰最勇驅逐艦「約翰斯頓號」找到了

薩馬島海戰期間，「塔菲3號」驅逐艦冒著日軍砲火衝鋒施放煙霧掩護護衛航艦。（圖擷自Wiki）

2021/04/04 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕1944年10月25日，日軍聯合艦隊主力突入薩馬島海域，企圖殲滅雷伊泰灣登陸的美軍，為了阻擋日軍，「約翰斯頓號」（USS Johnston DD-557）在內的3艘美驅逐艦向聯合艦隊主力發起了無畏的衝鋒，成功拖延日軍腳步，最後日軍放棄攻入雷伊泰灣掉頭返航，「約翰斯頓號」也在此戰中被擊沉，近日海底探險團隊確認在6456公尺深的海底發現「約翰斯頓號」船骸，為至今發現最深的沉船。

發現至今最深的沉船

美國海軍歷史與文物司令部1日發布新聞稿指出 ，水下科技公司Caladan Oceanic支援下，海軍退役中校兼探險家魏斯科沃（Victor Vescovo）在水下近6456公尺深處，發現1艘驅逐艦殘骸，船骸「557」銜號仍清晰可見，確認是在薩馬島海戰英勇戰沉的「約翰斯頓號」，而這次在6456公尺深的海底發現，也是至今最深沉船。

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美國海軍歷史與文物司令部指出，這些圖像令人振奮，也期待水下探險期間所收集的其他數據，大讚「約翰斯頓號」與其船員的榮譽、英勇事蹟為現代水手的完美典範。

魏斯科沃表示，他們秉持著嚴格守則，未取走船上任何物品，不過收集了許多對歷史學家及海軍文物工作者非常有用的資料，將全數無償提供給美國海軍，魏斯科沃說：「作為美國海軍軍官，我為能夠為約翰斯頓船員家人發現者這艘船而感到自豪。」

「約翰斯頓號」在1943年3月25日下水，二戰期間曾在索羅門群島周邊海域擊沉日軍伊-176潛艦；1944年10月，「約翰斯頓號」作為美國第7艦隊第77.4護航航艦戰鬥群第3分遣隊「塔菲3號」（Taffy 3）的成員，負責護衛在菲律賓南方雷伊泰島進行登陸作戰的陸戰隊。

薩馬島海戰隻身迎戰日本聯合艦隊

1944年10月25日，日軍聯合艦隊主力的栗田艦隊挾著4艘戰艦、8艘巡洋艦及11艘驅逐艦組成的龐大主力成功突入，在雷伊泰灣登陸的美軍已近在咫尺，美軍能阻擋栗田艦隊只有3個分遣隊，其中又以「塔菲3號」最為接近，必須以手中僅有的3艘驅逐艦、4艘護航驅逐艦和6艘護航航艦的微弱戰力來迎擊敵人。

儘管敵我戰力差距懸殊，但「塔菲3號」此刻已是栗田艦隊跟美軍登陸部隊之

間最後的屏障，「塔菲3號」毅然接敵，麾下包含「約翰斯頓號」在內的3艘驅逐艦向聯合艦隊發起衝鋒，他們己方護航航空母艦和日軍艦隊之間施放煙霧，來干擾日軍火砲的精確度。

「約翰斯頓號」才剛開始施放煙幕，日軍就開始對其猛烈轟擊，為了進入施放魚雷射程，「約翰斯頓號」隻身衝向第一列的7艘日軍驅逐艦、第二列的1艘輕巡、3艘重巡和緊隨其後的4艘戰艦，「約翰斯頓號」冒著砲火進入魚雷射程後一口氣發射全部魚雷，日軍重巡「熊野號」艦艏被魚雷炸斷，使之退出戰鬥。

「約翰斯頓號」也遭到戰艦「金剛號」砲擊重創，艦長伊凡斯（Ernest E. Evans）手指被炸斷2根仍堅持指揮戰鬥，深受重創的「約翰斯頓號」仍奮勇的打擊日軍艦隊，同時施放煙霧，掩護護航航艦脫離日艦的砲火，同時開火吸引日艦注意，直到遭日軍圍攻到喪失動力癱瘓。

「約翰斯頓號」勇敢戰鬥甚至贏得了敵方尊敬，日驅逐艦「雪風號」艦長向緩緩下沈中的「約翰斯頓號」行軍禮，最終327名艦員中，僅141人獲救。伊凡斯艦長以下186人殉職。

儘管美軍付出2艘驅逐艦、1艘護航驅逐艦和2艘護航航艦被擊沉的代價，但「約翰斯頓號」等艦奮戰令「塔菲3號」可能全軍覆沒的大災難得以化解，爭取到友軍來援跟反擊的黃金時間，這場戰役最後以日軍栗田艦隊下令整隊，放棄進攻雷伊泰灣撤退結束；指揮「約翰斯頓號」奮戰到最後的伊凡斯中校，在1945年獲杜魯門總統追贈國會榮譽勳章。

近日海底探險團隊確認在6456公尺深的海底發現美軍二戰驅逐艦「約翰斯頓號」船骸，為至今發現最深的沉船。（圖擷自Wiki）

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