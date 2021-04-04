-111℃！科學家測到地球「新低溫」
〔即時新聞／綜合報導〕美國國家大氣研究中心（NCAR）地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）在《地球物理研究通訊》 （Geophysical Research Letters）發布的最新研究指出，衛星在太平洋劇烈風暴雲頂上測得前所未有的低溫，達到零下111°C，比地球上已知的南極洲「極寒點」-89.2℃還要更低。
綜合外媒報導，地球大氣層當中的對流層中，空氣溫度會隨著海拔的升高而下降，在熱帶地區的風暴與熱帶氣旋可以向上發展至18公里的高空中，因此這些風暴的頂部雲層會變得極冷，繞著地球運轉的衛星可以透過觀測雲頂溫度，使氣象學家監測此類天氣現象進而發布氣象警告。
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該份研究的主要作者、美國地球觀測實驗室普魯德（Simon Proud）博士指出，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的衛星在2018年12月29日，於諾魯以南400公里的太平洋上空，觀測到1場劇烈的風暴，該風暴的強大使它穿越對流層進入平流層，被稱為「超頂」事件。
普魯德表示，該場風暴的雲頂高度達到海拔20.5公里，儘管平流層溫度變暖，但風暴頂部的雲層溫度卻持續下降，分析出爐後顯示為零下111°C，成為目前已知的最冷暴風雲溫度，也打破了當前衛星傳感器能夠測量的極限值，因此未來有必要檢視負責監測極端風暴的衛星，功能性是否漸漸不足。