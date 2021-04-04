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    中國買臉書廣告大外宣「新疆生活繁榮」 人權團體深表擔憂

    中國透過臉書發布廣告，宣傳新疆維吾爾族生活繁榮的景象。（彭博）

    中國透過臉書發布廣告，宣傳新疆維吾爾族生活繁榮的景象。（彭博）

    2021/04/04 01:06

    〔即時新聞／綜合報導〕社群網站巨擘臉書（Facebook）自2009年起被中國政府封鎖。然而，至今中國仍是該平台營收最大的廣告客戶之一，並常以此作為政治宣傳的工具。近來，外媒揭露，中國藉由臉書廣告進行大外宣，宣傳新疆維吾爾穆斯林過著繁榮生活的表象。

    綜合外媒報導，部分臉書員工在該公司內部平台及論壇質疑，中國透過臉書廣告宣傳新疆維吾爾穆斯林過著「繁榮生活」，臉書的廣告恐被作為中國大外宣的工具。

    對此，有消息人士表示，臉書未決定是否針對員工疑慮採取行動，而臉書也將觀察聯合國（UN）等國際組織如何回應新疆問題。

    中國在臉書發布廣告的時間點，都是在被全球指控中國大規模強迫節育、監禁維吾爾族人等等違反人權之際。然而，中國官方對此否認，並宣稱是為了平息恐怖主義的威脅。

    數據顯示，全球前20大追蹤量最多的臉書專頁，中國的國營媒體至少占據其中3名席次，尤其排名第4位的中國官媒環球電視網（CGTN）超過1.15億的粉絲數。

    紐約人權團體發言人阿瓦茲（Avaaz）對此表示，「臉書廣告成為北京的宣傳手段，也許金額不大，但對於臉書而言，也是直接的收入來源，這尤其令人感到擔憂。」。

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