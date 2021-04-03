美國第6大學區遭勒索軟體入侵 傳支付逾1400萬元贖金

美國第6大學區的電腦系統遭勒索軟體入侵，目前傳出在討價還價後學區以50萬美元（約新台幣1427萬元）脫困。勒索病毒示意圖。（歐新社）

2021/04/03 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國第6大學區、佛州布洛瓦郡公立學校（Broward County Public Sc​​hools）的電腦系統遭勒索軟體入侵，駭客最初要求4000萬美元（約新台幣11.4億元）贖金，目前傳出在討價還價後學區以50萬美元（約新台幣1427萬元）脫困。

據《美聯社》報導，布洛瓦郡公立學校3月初遭勒索軟體入侵後，電腦系統一度停止運作，但並未影響到教學。此學區一共有27萬1000名學生，每年預算高達40億美元（約新台幣1140億元），這也是駭客為何索取高額贖金的原因。

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布洛瓦郡公立學校指出，他們已和網路安全專家合作，沒有跡象顯示任何個資被盜，學區也拒絕支付贖金。不過，從駭客在暗網發布的對話擷圖可以看到，學區的確在2個星期的砍價後同意交付50萬美元。

擷圖顯示，駭客最初提出4000萬美元的價碼之後，同意學區進行談判，降低為等值1500萬美元（約新台幣4.28億元）的比特幣，但需於24小時內支付，否則將公開個資並永久封鎖電腦系統。

對此，學區代表在對話中表示仍負擔不起，且拒絕以比特幣的方式付款，駭客則威脅他們掌握學區中某王室家族的訊息，希望能讓布洛瓦郡公立學校屈服，不過談判代表回應「王室是什麼意思？我們可是公立學區。」

在經過2週的你來我往後，駭客同意降低贖金至1000萬美元（約新台幣2.85億元），不過學區仍回答只能支付50萬美元，以上就是駭客所發布的擷圖內容。

事實上，美國公立學校一直是勒索軟體攻擊的目標，馬里蘭州、康乃狄克州、德州去年都有學區屢遭入侵。網路安全公司Emsisoft分析師卡洛（Brett Callow）指出，去年全美共有1681所學校的課程遭駭客影響，今年到目前為止則有544起，其中7例被公開個資。

一般來說，美國聯邦調查局（FBI）會偵辦這類案件，但FBI於1日表示，他們不會說明是否已就此案展開調查。

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