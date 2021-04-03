為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國第6大學區遭勒索軟體入侵 傳支付逾1400萬元贖金

    美國第6大學區的電腦系統遭勒索軟體入侵，目前傳出在討價還價後學區以50萬美元（約新台幣1427萬元）脫困。勒索病毒示意圖。（歐新社）

    美國第6大學區的電腦系統遭勒索軟體入侵，目前傳出在討價還價後學區以50萬美元（約新台幣1427萬元）脫困。勒索病毒示意圖。（歐新社）

    2021/04/03 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第6大學區、佛州布洛瓦郡公立學校（Broward County Public Sc​​hools）的電腦系統遭勒索軟體入侵，駭客最初要求4000萬美元（約新台幣11.4億元）贖金，目前傳出在討價還價後學區以50萬美元（約新台幣1427萬元）脫困。

    據《美聯社》報導，布洛瓦郡公立學校3月初遭勒索軟體入侵後，電腦系統一度停止運作，但並未影響到教學。此學區一共有27萬1000名學生，每年預算高達40億美元（約新台幣1140億元），這也是駭客為何索取高額贖金的原因。

    布洛瓦郡公立學校指出，他們已和網路安全專家合作，沒有跡象顯示任何個資被盜，學區也拒絕支付贖金。不過，從駭客在暗網發布的對話擷圖可以看到，學區的確在2個星期的砍價後同意交付50萬美元。

    擷圖顯示，駭客最初提出4000萬美元的價碼之後，同意學區進行談判，降低為等值1500萬美元（約新台幣4.28億元）的比特幣，但需於24小時內支付，否則將公開個資並永久封鎖電腦系統。

    對此，學區代表在對話中表示仍負擔不起，且拒絕以比特幣的方式付款，駭客則威脅他們掌握學區中某王室家族的訊息，希望能讓布洛瓦郡公立學校屈服，不過談判代表回應「王室是什麼意思？我們可是公立學區。」

    在經過2週的你來我往後，駭客同意降低贖金至1000萬美元（約新台幣2.85億元），不過學區仍回答只能支付50萬美元，以上就是駭客所發布的擷圖內容。

    事實上，美國公立學校一直是勒索軟體攻擊的目標，馬里蘭州、康乃狄克州、德州去年都有學區屢遭入侵。網路安全公司Emsisoft分析師卡洛（Brett Callow）指出，去年全美共有1681所學校的課程遭駭客影響，今年到目前為止則有544起，其中7例被公開個資。

    一般來說，美國聯邦調查局（FBI）會偵辦這類案件，但FBI於1日表示，他們不會說明是否已就此案展開調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聯國報告：北韓發動駭客攻擊 盜取鉅額虛擬貨幣以開發核武
    2021/04/01 13:23

    聯國報告：北韓發動駭客攻擊 盜取鉅額虛擬貨幣以開發核武
    中國駭客散播惡意連結鎖定維吾爾人？臉書：已刪除假帳號
    2021/03/25 08:20

    中國駭客散播惡意連結鎖定維吾爾人？臉書：已刪除假帳號
    宏碁遭駭客勒索 高虹安：政府、企業應定期模擬演練
    2021/03/20 19:23

    宏碁遭駭客勒索 高虹安：政府、企業應定期模擬演練
    台灣業者率先發現漏洞卻「引駭客入室」？微軟調查中
    2021/03/13 13:59

    台灣業者率先發現漏洞卻「引駭客入室」？微軟調查中
    國際今日熱門
    再惡搞啊！美知名兄弟檔拍片假裝搶銀行 踢到鐵板下場曝光
    2021/04/02 13:37

    再惡搞啊！美知名兄弟檔拍片假裝搶銀行 踢到鐵板下場曝光

    中國科學院化學所驚傳爆炸事故！ 工作人員證實回應了
    2021/04/02 13:30

    中國科學院化學所驚傳爆炸事故！ 工作人員證實回應了

    只是薯條忘了冰 女子竟慘遭狠夫殺害肢解
    2021/04/02 14:12

    只是薯條忘了冰 女子竟慘遭狠夫殺害肢解

    大阪、兵庫、宮城防疫措施升級 店家補貼最高2.6萬台幣
    2021/04/02 14:33

    大阪、兵庫、宮城防疫措施升級 店家補貼最高2.6萬台幣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播