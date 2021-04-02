發布第3份報告打臉世衛！閻麗夢：病毒必是中共生化武器

逃出中國的病毒學家閻麗夢發布她的第3份調查報告，強調「武肺病毒必是中共生化武器」。圖為武漢肺炎病毒。（路透檔案照）

2021/04/02 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）3月30日在官網公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）調查報告，坦言沒找出病毒起源；對此，逃出中國的病毒學家閻麗夢發布她的第3份調查報告，強調「武肺病毒必是中共生化武器」。

閻麗夢在報告中寫道，新型冠狀病毒具備的「實驗室性質」是顯而易見的，現在病毒起源卻被大規模、多領域且別有用心的錯誤訊息描繪為「巨大的謎團」。

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閻麗夢指出，先前發布的2份報告中，第1份藉由大量證據、邏輯分析為何該病毒絕對是實驗室產物，也提到它是如何被帶出實驗室；第2份揭露了與該病毒相關的「組織性科學詐欺行為」，而這些真相曝光後，閻麗夢稱她努力研究該病毒「遭遇到巨大抵抗」。

閻麗夢表示，在發布第1份報告後的10天內，學界有2篇自稱為「同行評審」的文章專門抨擊她出具的報告，第1篇是由約翰霍普金斯大學健康安全中心的科學家葛洛伐爾（Gigi Gronvall）領導的團隊發表；第2篇則是發表在麻省理工學院出版社，由美國病毒學家加洛（Robert Gallo）博士的團隊發表。

閻麗夢強調，前述2份「同行評審」文章均不符合基於證據、合乎邏輯的科學精神，卻被其他媒體引述，將「病毒實驗室起源論」貼上陰謀論的標籤，進一步壓制了病毒起源的真相，而中共以這些媒體報導為基礎，加以擴大自己的聲量，更提出「病毒必定是自然生成」的假理論。

閻麗夢提到，希望自己的病毒報告可以幫助全世界了解目前流傳的錯誤訊息，並要了解到新型冠狀病毒「是中共發展出的1種不受限制的生化武器」，她認為，對於戰勝疫情大流行、保護國際社會避免未來的生化攻擊而言，有這樣的認知相當重要。

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閻麗夢在報告中寫道，新型冠狀病毒具備的「實驗室性質」是顯而易見的，現在病毒起源卻被大規模、多領域且別有用心的錯誤訊息描繪為「巨大的謎團」。（圖取自推特）

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