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    影片涉色情被YouTube紅標 深田詠美「露奶道歉」反將一軍

    日本人氣AV女優深田詠美近來努力經營YouTube頻道，推廣專業的性知識，但YouTube卻判定她的影片涉及色情，因此列為「紅標」。（圖取自深田詠美推特@FUKADA0318）

    日本人氣AV女優深田詠美近來努力經營YouTube頻道，推廣專業的性知識，但YouTube卻判定她的影片涉及色情，因此列為「紅標」。（圖取自深田詠美推特@FUKADA0318）

    2021/04/02 00:36

    〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣AV女優深田詠美近來努力經營YouTube頻道，推廣專業的性知識，但YouTube判定她的影片涉及色情，因此列為「紅標」。對此，深田詠美特別拍影片向支持她的觀眾道歉讓他們失望了。但有網友發現，影片中，深田詠美雖然神情嚴肅在講話，但全程爆乳示人，疑似是表面上低頭服膺於YouTube政策，但實則在抗議YouTube的判定機制不合理。

    深田詠美3月25日在YouTube頻道「深田えいみ / Eimi Fukada」發布「向YouTube大人謝罪」影片。深田詠美說，她的頻道由於發布許多與性有關的影片，初衷是為了分享有用的性知識，卻被YouTube判定內容涉及「色情」，因此被列為「紅標」。

    影片中，深田詠美表情嚴肅，穿著正式的白襯衫與黑窄裙，但胸前的鈕扣卻不扣上，直接爆乳。還不忘呼應網路流行哏「道歉時露奶展示誠意」，相當幽默。

    影片下方，網友紛紛留言打氣，「請繼續努力，以賺取廣告收入」、「具有諷刺意味的道歉操作」。

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