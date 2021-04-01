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    抓到了！中國官媒刊法國記者新疆洗白文 法媒：查無此人

    中國官媒刊出的1名法國記者評論文章，被法國《世界報》發現並沒有這名記者。《世界報》示意圖。（美聯社檔案照）

    中國官媒刊出的1名法國記者評論文章，被法國《世界報》發現並沒有這名記者。《世界報》示意圖。（美聯社檔案照）

    2021/04/01 22:35

    首次上稿 21:43
    更新時間 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《中國環球電視網》（CGTN）3月28日刊出署名「布望」（Laurène Beaumond）的法國自由記者評論，該記者聲稱新疆並不存在迫害人權、種族滅絕等情事；法國《世界報》（Le Monde）對此查證，發現該國並沒有這名記者。

    根據法國《世界報》報導，中國官媒刊出「布望」的這篇評論文章，他自我聲稱是1名曾住中國7年的法國人，當時在因緣際會下前往新疆烏魯木齊居住過，「布望」還表明自己又於2014年、2019年造訪新疆，他在文章中寫道「我在當地所看到的與西方媒體所說的完全不符」。

    此外，中國官媒《中國國際廣播電台》（CRI）3月31日又刊出這名法國自由記者「布望」的評論文章，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）先前表明欲來台了解防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的成效，「布望」對此抨擊「荒謬」，甚至鼓吹法國議員與台灣斷絕往來。

    中國官媒《中國環球電視網》甚至寫明，「布望」在巴黎第四大學（Sorbonne-Paris IV University）主修藝術和考古學雙學士學位，甚至獲得新聞學碩士學位，還曾在巴黎的各家新聞編輯室工作；《世界報》向法國負責核發記者證的「法國職業記者證委員會」查詢，發現並無此人。

    根據《自由亞洲電台》報導，美國智庫「國家亞洲研究辦公室」（NBR）資深研究員羅蘭德（Nadège Rolland）與法國智庫「戰略研究基金會」（FRS）研究員彭達茲 （Antoine Bondaz）也提到這位叫做「布望」的記者不存在，彭達茲抨擊中國官媒竟以假記者名義、用法語發文，這舉「難以想像」。

    華春瑩：「布望」是獨立撰稿人

    中國外交部發言人華春瑩今在例行記者會指出，「布望」是在中國生活多年的獨立撰稿人，曾多次到訪新疆，華抨擊法國《世界報》「沒有經過嚴格核實」，但「這個人確實存在，她是法籍人士」，至於「布望」的詳細身分，華春瑩卻說：「我不方便透露」，反而聲稱「有人對中國說句公道話，就會遭到惡意攻擊」。

    華春瑩聲稱，「布望」「這個人確實存在，她是法籍人士」。（美聯社檔案照）

    華春瑩聲稱，「布望」「這個人確實存在，她是法籍人士」。（美聯社檔案照）

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