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    英國政府稱無種族歧視 少數族裔顧問請辭引起討論

    英國政府日前提出報告，稱英國沒有制度性上的種族歧視問題，但遭到多名英國非裔議員與少數族群抗議。如今更造成一位英國首相強森（見圖）的顧問請辭，該名顧問正是少數族裔，引起猜測。（路透）

    英國政府日前提出報告，稱英國沒有制度性上的種族歧視問題，但遭到多名英國非裔議員與少數族群抗議。如今更造成一位英國首相強森（見圖）的顧問請辭，該名顧問正是少數族裔，引起猜測。（路透）

    2021/04/01 23:32

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府日前提出報告，稱英國沒有制度性上的種族歧視問題，但遭到多名英國非裔議員與少數族群抗議。如今一位英國首相強森的顧問請辭，而該名顧問正是少數族裔，引起猜測。

    綜合外媒報導，英國政府於3月31日公布長達258頁的英國不平等現象的調查報告，而該份報告指出「儘管英國不是1個後種族社會（post-racial society），但少數族群在教育和經濟上都佔有一席之地，是西方白人國家的榜樣」。

    後種族社會一詞取自於2008年美國總統由非裔歐巴馬勝出，被認為當時美國環境已經沒有種族歧視與偏見的問題，但事實美國社會仍存在著族群差異性。

    該份報告也指出了，透過英國家庭結構與社會階層可以證明，英國沒有制度上的種族主義問題，而該份報告最後也承認，英國存在部份的種族歧視問題，但僅被歸類在網路上。報告一出就引起輿論譁然，認為這份報告淡化了英國的種族問題。

    英國政府週四宣布，卡蘇姆（Samuel Kasumu）將於5月辭去協助民間社會和社區的特別顧問（special adviser for civil society）一職。不過，英國政府否認卡蘇姆的請辭與英國不平等現象報告有關，僅表示前幾個月就決定好了。

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