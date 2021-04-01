菅義偉宣布 大阪、兵庫、宮城5日起防疫措施升級

日本疫情再起，日本首相菅義偉今傍晚宣布，大阪、兵庫和宮城5日起適用「防止蔓延重點措施」。（路透資料照）

2021/04/01 18:13

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本首相菅義偉今天晚間宣布大阪、兵庫和宮城3府縣，適用相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，時間從本月5日起為期1個月，這是日本2月修改新型冠狀特措法後首次啟用。另外，大阪府知事吉村洋文還主張取消本月13日在大阪進行的奧運聖火傳遞活動。

日本今年2月修改新型冠狀特措法，在「緊急狀態宣言」之前新增「防止蔓延重點措施」階段，授權地方政府在疫情嚴重擴大前先對業者採取強制措施，地方政府可強制特定業者配合縮短營業時間，對配合者提供補助，對違反者最高處20萬圓（約合台幣5.2萬元）罰金。這次適用的3府縣知事，原則上將要求境內餐飲業者在晚間8點前打烊。

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大阪府在2月底解除緊急事態宣言後，疫情再度復燃，從本週二起至今天連續3天新增感染人數超越東京，今天新增確診人數為616人，也是今年1月16日以來單日新高紀錄，政府「基本對處方針分科會」專家也擔心傳染力較強的變異種病毒株，已在大阪及兵庫地區擴散。宮城縣從上月中起疫情明顯升溫，縣政府獨自發表緊急宣言，但效果有限，昨天新增200人更創下疫情發生以來新高紀錄。

菅義偉今天傍晚主持政府召開的對策本部會議，宣布大阪、兵庫及宮城3府縣適用「防止蔓延重點措施」，時間從本月5日到下月5日，其中將包括日本黃金週連假。

另外，對於東奧聖火預定13到14日傳遞到大阪地區，知事吉村洋文今天表示，希望能取消大阪的聖火傳遞，大阪市市長松井一郎也表示支持，不過最終還是要看東奧組委會的決定。

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