中國大使館分享《狼與小羊》寓言 網友反諷：自己都罵

中國駐愛爾蘭大使館分享了伊索寓言中《狼與小羊》的故事，不過敘事的邏輯不斷將中國投射在狼惡毒、不義和不可理喻的形象。（法新社）

2021/04/01 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐愛爾蘭大使館今天發布了一則推特，推特的內容為分享伊索寓言故事的著名故事《狼與小羊》，不過中國駐愛爾蘭大使館對故事的的解讀邏輯讓人摸不著頭腦，許多人都認為中國是把自己投射在寓言中狼的惡毒形象。

伊索寓言中，狼見到了羊後，不斷想找一個名正言順的藉口把羊吃了，狼一下子稱羊把河水弄混濁，一下子又說狼的父親去年曾被羊罵過，不管羊怎麼舉證自己的清白，狼都表示，「不管你怎樣辯解，反正我不會放過你。」故事的寓意表達，「對惡人做任何正當的辯解也是無效的」。

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不過中國駐愛爾蘭大使館推特中提問，「誰是狼呢？」並表示，「很多人說中國有戰狼外交。在伊索寓言裡面，狼總是用各種方法找碴小羊（最終目的都是要找個藉口把羊吃掉）。狼就是狼！對了，中國不是羊。」

這篇推文一出就有外國網友表示，「伊索寓言中狼是惡毒的、不正義的以及不能理性溝通的。如果這是你們想要投射的中國形象，那只能祝你們外交順利」。

另名網友也說，「我沒記錯的話，寓言中狼指責了羊犯了羊沒做的任何事，最後甚至說，羊犯下的真正罪刑就只是狼餓了」，這名網友也表達，「中國不是小羊，中國是狼－嗜血的狼」。

有台灣網友表示，「林北瘋起來連自己都罵」、「到底在供三小？」。

Who is the wolf?



Some people accused China for so-called "wolf warrior diplomacy". In his well-known fable, Aesop described how the Wolf accused the Lamb of committing offences.



The wolf is the wolf, not the lamb. BTW, China is not a lamb. pic.twitter.com/VNoZB4QHfm — Chinese Embassy in Ireland （@ChinaEmbIreland） March 31, 2021

中國駐愛爾蘭大使館對故事的的解讀邏輯讓人摸不著頭腦，許多人都認為中國是把自己投射在寓言中狼的惡毒形象。（圖取自中國駐愛爾蘭大使館推特）

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