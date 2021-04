中國大使館分享《狼與小羊》寓言 網友反諷：自己都罵

2021/04/01 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐愛爾蘭大使館今天發布了一則推特,推特的內容為分享伊索寓言故事的著名故事《狼與小羊》,不過中國駐愛爾蘭大使館對故事的的解讀邏輯讓人摸不著頭腦,許多人都認為中國是把自己投射在寓言中狼的惡毒形象。

伊索寓言中,狼見到了羊後,不斷想找一個名正言順的藉口把羊吃了,狼一下子稱羊把河水弄混濁,一下子又說狼的父親去年曾被羊罵過,不管羊怎麼舉證自己的清白,狼都表示,「不管你怎樣辯解,反正我不會放過你。」故事的寓意表達,「對惡人做任何正當的辯解也是無效的」。

請繼續往下閱讀...

不過中國駐愛爾蘭大使館推特中提問,「誰是狼呢?」並表示,「很多人說中國有戰狼外交。在伊索寓言裡面,狼總是用各種方法找碴小羊(最終目的都是要找個藉口把羊吃掉)。狼就是狼!對了,中國不是羊。」

這篇推文一出就有外國網友表示,「伊索寓言中狼是惡毒的、不正義的以及不能理性溝通的。如果這是你們想要投射的中國形象,那只能祝你們外交順利」。

另名網友也說,「我沒記錯的話,寓言中狼指責了羊犯了羊沒做的任何事,最後甚至說,羊犯下的真正罪刑就只是狼餓了」,這名網友也表達,「中國不是小羊,中國是狼-嗜血的狼」。

有台灣網友表示,「林北瘋起來連自己都罵」、「到底在供三小?」。

Who is the wolf?



Some people accused China for so-called "wolf warrior diplomacy". In his well-known fable, Aesop described how the Wolf accused the Lamb of committing offences.



The wolf is the wolf, not the lamb. BTW, China is not a lamb. pic.twitter.com/VNoZB4QHfm